Senat: Marţi, sesiune extraordinară - plen la ora 11:00

Plenul Senatului se reuneşte, marţi, de la ora 11:00, în sesiune extraordinară, pentru informarea senatorilor despre ordonanţele de urgenţă adoptate de Guvern, pe 8 august, a decis, luni, conducerea Senatului, potrivit Agerpres, de la care menţionăm următoarele.

Prin OUG 39/2025 se asigură, pe anul în curs, fondurile necesare pentru continuarea lucrărilor la noul sediu al Spitalului de Urgenţă "Prof. Dr. Dimitrie Gerota", iar OUG 38/2025 introduce o procedură revizuită de evaluare şi plată a despăgubirilor pentru locuinţele şi terenurile confiscate în perioada regimului comunist în România.

Astfel, OUG 38/2025 modifică şi completează Legea 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România.