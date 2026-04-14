Senatorul american Bernie Sanders cere blocarea livrărilor de bombe şi echipamente către Israel

Senatorul american Bernie Sanders a anunţat, într-o postare publicată pe platforma X, că va forţa în această săptămână un vot în Congres pentru blocarea unui pachet de livrări militare către Israel, în valoare de aproape jumătate de miliard de dolari.

„În această săptămână, voi forţa un vot asupra unei legislaţii pentru a bloca vânzarea de bombe şi buldozere în valoare de aproape o jumătate de miliard de dolari către armata israeliană”, a transmis acesta pe X.

Iniţiativa se înscrie într-un demers legislativ mai amplu lansat de Sanders, care a depus recent mai multe rezoluţii pentru blocarea vânzărilor de armament către Israel, inclusiv un pachet de aproape 660 de milioane de dolari în bombe, potrivit site-ului oficial al senatorului.

În mesajul său, senatorul a criticat dur guvernul condus de Benjamin Netanyahu, pe care l-a descris drept „extremist”, afirmând că acesta „a comis genocid în Gaza” şi nu ar trebui să beneficieze de sprijin militar suplimentar din partea contribuabililor americani.

Demersuri similare iniţiate anterior de Sanders pentru blocarea vânzărilor de arme către Israel au fost respinse în Senatul american, potrivit Reuters.