Serbia a aprobat pachetul de reforme în sistemul judiciar, contestat de opoziţie şi ONG-uri

Parlamentul Serbiei a aprobat miercuri un pachet de reforme în sistemul judiciar, reforme criticate de o parte a acestui sistem, de opoziţie şi de activişti ai societăţii civile care acuză limitarea independenţei justiţiei, potrivit EFE.

Conform sursei citate, amendamentele au fost aprobate în procedură de urgenţă în legislativul de la Belgrad, cu 138 de voturi „pentru” din totalul de 250, majoritatea din partea partidului naţionalist SNS al preşedintelui Aleksandar Vucic.

Noile dispoziţii privesc Consiliul Superior al Magistraturii, sediile şi jurisdicţiile instanţelor şi parchetelor, organizarea şi jurisdicţia organelor de stat însărcinate cu combaterea infracţionalităţii online, Parchetul general şi judecătorii, a relatat EFE.

În timp ce guvernul motivează că aceste reforme sunt necesare pentru eficientizarea justiţiei, despre care afirmă că a devenit un sistem capturat şi care trebuie să revină la scopul său de a servi statul şi cetăţenii, Colegiul Curţii Supreme (VJT) le consideră „un precedent negativ şi un regres major”, reclamând în plus procedura de adoptare fără consultare prealabilă cu instituţiile competente sau verificarea conformităţii măsurilor cu standardele UE, a informat sursa menţionată.

Printre cele mai criticate sunt reformele care privesc Parchetul pentru Criminalitate Organizată (TOK), unul dintre puţinele organisme judiciare independente până în prezent şi care urmează să fie subordonat procurorului-şef Nenad Stefanovic, considerat un apropiat al preşedintelui Vucic, fapt ce stârneşte temeri că această instituţie îşi va pierde autonomia, conform EFE.

Mai mult, înjumătăţirea numărului judecătorilor din cadrul TOK ar putea încetini activitatea acestuia, inclusiv ancheta deschisă anul trecut privind acuzaţiile de corupţie legate de renovarea gării din Novi Sad, unde 16 persoane au murit pe 1 noiembrie 2024 după ce un acoperiş al gării s-a prăbuşit, o tragedie care a declanşat un val de proteste antiguvernamentale organizate de opoziţia pro-occidentală, a transmis sursa amintită.

Pe 17 ianuarie, o serie de ONG-uri sârbe, unele reprezentând asociaţii ale personalului judiciar, au trimis o scrisoare deschisă raportoarei speciale a ONU pentru independenţa judecătorilor şi procurorilor, îndemnând-o să facă tot posibilul pentru a împiedica adoptarea amendamentelor votate acum, a mai relatat EFE.