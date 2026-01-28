Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Serbia a aprobat pachetul de reforme în sistemul judiciar, contestat de opoziţie şi ONG-uri

S.E.
Internaţional / 28 ianuarie, 18:37

Sursa foto: Unsplash

Sursa foto: Unsplash

Parlamentul Serbiei a aprobat miercuri un pachet de reforme în sistemul judiciar, reforme criticate de o parte a acestui sistem, de opoziţie şi de activişti ai societăţii civile care acuză limitarea independenţei justiţiei, potrivit EFE.

Conform sursei citate, amendamentele au fost aprobate în procedură de urgenţă în legislativul de la Belgrad, cu 138 de voturi „pentru” din totalul de 250, majoritatea din partea partidului naţionalist SNS al preşedintelui Aleksandar Vucic.

Noile dispoziţii privesc Consiliul Superior al Magistraturii, sediile şi jurisdicţiile instanţelor şi parchetelor, organizarea şi jurisdicţia organelor de stat însărcinate cu combaterea infracţionalităţii online, Parchetul general şi judecătorii, a relatat EFE.

În timp ce guvernul motivează că aceste reforme sunt necesare pentru eficientizarea justiţiei, despre care afirmă că a devenit un sistem capturat şi care trebuie să revină la scopul său de a servi statul şi cetăţenii, Colegiul Curţii Supreme (VJT) le consideră „un precedent negativ şi un regres major”, reclamând în plus procedura de adoptare fără consultare prealabilă cu instituţiile competente sau verificarea conformităţii măsurilor cu standardele UE, a informat sursa menţionată.

Printre cele mai criticate sunt reformele care privesc Parchetul pentru Criminalitate Organizată (TOK), unul dintre puţinele organisme judiciare independente până în prezent şi care urmează să fie subordonat procurorului-şef Nenad Stefanovic, considerat un apropiat al preşedintelui Vucic, fapt ce stârneşte temeri că această instituţie îşi va pierde autonomia, conform EFE.

Mai mult, înjumătăţirea numărului judecătorilor din cadrul TOK ar putea încetini activitatea acestuia, inclusiv ancheta deschisă anul trecut privind acuzaţiile de corupţie legate de renovarea gării din Novi Sad, unde 16 persoane au murit pe 1 noiembrie 2024 după ce un acoperiş al gării s-a prăbuşit, o tragedie care a declanşat un val de proteste antiguvernamentale organizate de opoziţia pro-occidentală, a transmis sursa amintită.

Pe 17 ianuarie, o serie de ONG-uri sârbe, unele reprezentând asociaţii ale personalului judiciar, au trimis o scrisoare deschisă raportoarei speciale a ONU pentru independenţa judecătorilor şi procurorilor, îndemnând-o să facă tot posibilul pentru a împiedica adoptarea amendamentelor votate acum, a mai relatat EFE.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

28 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 28 ianuarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

28 ianuarie
Ediţia din 28.01.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

28 Ian. 2026
Euro (EUR)Euro5.0960
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2490
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5418
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8622
Gram de aur (XAU)Gram de aur720.7478

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
metalshow-tib.ro
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb