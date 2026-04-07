Serie A: Juventus nu s-a împiedicat de Genoa, scor 2-0

Echipa italiană Juventus Torino a învins luni seara, pe teren propriu, scor 2-0, formaţia Genoa, patronată de Dan Şucu, în etapa a 31-a din Serie A, potrivit news.ro.

Torinezii au marcat golurile care au făcut diferenţa în prima parte a reprizei întâi. Bremer a adus în avantaj „Bătrâna Doamnă”, în minutul 4, iar Weston McKennie a făcut 2-0 în minutul 17.

Elevii lui Luciano Spalletti au condus ostilităţile în continuare, l-au pierdut pe portarul titular, Mattia Perin, accidentat, iar oaspeţii au primit un penalti. A executat Aaron Martin, în minutul 75, însă De Gregorio, goalkeeperul care i-a luat locul în poartă lui Perin, a apărat şi Juventus s-a impus cu 2-0.

Torinezii sunt pe locul 5 în Serie A, cu 57 de puncte. Genoa e pe locul 14, cu 33 de puncte.