Serie A: Lecce - AC Fiorentina 1-1

Echipa italiană AC Fiorentina a încheiat la egalitate luni seara, în deplasare, scor 1-1, cu formaţia Lecce, în etapa a 33-a din Serie A, informează news.ro.

Fiorentina a marcat prima la Lecce, pe Stadio Via del Mare. Prin Jack Harrison, în minutul 30, din assistul lui Mandragora.

Pentru gazde, golul egalizator a picat în minutul 71, fiind semnat de Tiago Gabriel. Paolo Vanoli a efectuat trei modificări în echipă, în minutul 80, dar rezultatul final a fost Lecce - AC Fiorentina 1-1.

Echipa viola este pe 15 în clasament, cu 36 de puncte, în vreme ce Lecce ocupă prima poziţie retrogradabilă, locul 18, cu 28 de puncte.