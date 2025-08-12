Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Sesiune extraordinară la Senat; pe ordinea de zi a plenului - două OUG adoptate pe 8 august

T.B.
Politică / 12 august, 07:19

Sesiune extraordinară la Senat; pe ordinea de zi a plenului - două OUG adoptate pe 8 august

Senatul se reuneşte, marţi, de la ora 11:00, în plen, în cadrul unei sesiuni extraordinare, pe ordinea de zi figurând informarea cu privire la proiectele de lege referitoare la aprobarea unor ordonanţe de urgenţă ale Guvernului din 8 august, conform Agerpres.

Acestea sunt: proiectul de lege privind aprobarea OUG 38/2025 pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România; şi proiectul de lege privind aprobarea OUG 39/2025 pentru asigurarea finanţării obiectivului de investiţii ''Sediu nou pentru Spitalul de Urgenţă 'Prof. Dr. Dimitrie Gerota'''.

Executivul a aprobat, pe 8 august, un proiect de ordonanţă de urgenţă care stabileşte noi măsuri şi introduce o procedură revizuită de evaluare şi plată a despăgubirilor pentru locuinţele şi terenurile confiscate în perioada regimului comunist în România, transmite sursa.

Potrivit unui comunicat al Guvernului, prin modificările aduse, se urmăreşte instituirea unor norme care să asigure un just echilibru între interesele legitime ale beneficiarilor legilor reparatorii, pe de o parte, şi, pe de altă parte, interesul general al societăţii şi capacitatea financiară a statului de a suporta despăgubirile, atunci când restituirea în natură nu mai este posibilă.

Totodată, va fi modificat mecanismul de restituire în natură a imobilelor ce fac obiectul legilor cu caracter reparator. Această modificare urmăreşte în principal: recunoaşterea dreptului ca statul să îşi recupereze contravaloarea investiţiilor; asigurarea echilibrului între dreptul de proprietate al persoanelor îndreptăţite şi interesul public legat de gestionarea responsabilă a resurselor financiare ale statului; respectarea principiului proporţionalităţii, consacrat şi în jurisprudenţa CEDO.

Pe de altă parte, se are în vedere modificarea mecanismului de evaluare a imobilelor pentru care ANRP acordă despăgubiri. De asemenea, proiectul prevede modificarea mecanismului de plată efectivă a despăgubirilor şi plafonarea câştigurilor realizate din tranzacţionarea de drepturi.

Această modificare urmăreşte: extinderea perioadei de eşalonare a plăţii despăgubirilor, de la 5 la 7 ani, inclusiv pentru dosarele aflate în plată, cu actualizarea sumei cuvenite în ultimul an, prin aplicarea indicelui de creştere a preţurilor de consum; limitarea profitului realizat de persoane fizice/juridice ca urmarea a tranzacţionării drepturilor stabilite de ANRP; posibilitatea ca beneficiarii să fie despăgubiţi, la solicitarea acestora, într-o singură transă, pentru doar 40% din drepturi.

Tot pe 8 august, Guvernul a aprobat, prin ordonanţă de urgenţă, asigurarea pentru anul în curs a fondurilor necesare pentru continuarea lucrărilor la noul sediu al Spitalului de Urgenţă "Prof. Dr. Dimitrie Gerota", unitate aflată în subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

Potrivit Guvernului, valoarea totală a proiectului este de peste două miliarde de lei, din care o parte este acoperită prin fonduri nerambursabile din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), iar restul trebuie acoperit din surse naţionale.

"Pentru acoperirea contribuţiei naţionale de până la 40% din valoarea contractului, se alocă suma de 250 milioane lei din bugetul Ministerului Afacerilor Interne. Această sumă provine din excedentul generat de activitatea proprie a ministerului, respectiv confecţionarea şi valorificarea plăcilor cu numere de înmatriculare reflectorizante. Această soluţie este necesară întrucât bugetul de stat poate acoperi, potrivit legislaţiei în vigoare, doar 25% din contribuţia naţională, nu întreaga sumă necesară", preciza Executivul.

Contractul de finanţare pentru construirea noului sediu a fost semnat în ianuarie 2024, iar valoarea totală stabilită este de 2,04 miliarde lei.

"Din această sumă, aproximativ 1,028 miliarde lei reprezintă valoarea eligibilă din PNRR, iar 816 milioane lei trebuie asiguraţi de beneficiar. Spitalul 'Prof. Dr. Dimitrie Gerota' este o instituţie publică finanţată integral din venituri proprii", arăta sursa citată.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

12 august

Citeşte Ziarul BURSA din 12 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

12 august
Ediţia din 12.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

11 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0676
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3529
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3765
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8565
Gram de aur (XAU)Gram de aur469.8345

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb