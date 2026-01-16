Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Siegfried Muresan: ”Guvernul Bolojan a crescut de aproape 8 ori absorbţia fondurilor europene de coeziune”

S.B.
16 ianuarie, 12:08

Siegfried Muresan: ”Guvernul Bolojan a crescut de aproape 8 ori absorbţia fondurilor europene de coeziune”

Europarlamentarul liberal Siegfried Muresan afirmă, vineri, că Guvernul Bolojan a crescut de aproape 8 ori absorbţia fondurilor europene de coeziune, potrivit news.ro.

Până la 1 ianuarie 2025, fuseseră absorbite doar puţin peste 600 de milioane de euro din totalul de 30 de miliarde de euro aflate la dispoziţia ţării noastre. În 2026, Guvernul Bolojan a absorbit 4,6 miliarde de euro, la care se adaugă prefinanţarea anuală. ”Cifrele din 2025 demonstrează că fondurile europene alocate României sunt utilizate eficient, iar acest lucru ne întăreşte poziţia în faţa partenerilor europeni”, a transmis Mureşan.

”Una dintre cele mai mari reuşite ale Guvernului condus de prim-ministrul Ilie Bolojan în 2025 a fost creşterea semnificativă a absorbţiei fondurilor europene structurale şi de coeziune. În contextul unui an dificil, în care au fost necesare măsuri pentru reducerea deficitului şi modernizarea ţării, fondurile europene au reprezentat principalul instrument de investiţii”, a scris, vineri, pe Facebook, europarlamentarul PNL Siegfried Muresan.

Potrivit acestuia, din exerciţiul financiar 2021-2027, România are la dispoziţie peste 30 de miliarde de euro în fonduri structurale şi de coeziune.

”Cu toate acestea, până la 1 ianuarie 2025, fuseseră absorbite doar puţin peste 600 de milioane de euro din aceste fonduri, la care se adăugau prefinanţările anuale (adică sume care intră automat în conturi, fără să fie nevoie de implementarea de proiecte de finanţare). Guvernele anterioare au preferat, de multe ori, să finanţeze investiţiile direct din bugetul de stat, contribuind astfel la creşterea deficitului şi a datoriei publice. În 2025, Guvernul Bolojan a absorbit 4,6 miliarde de euro, la care se adaugă prefinanţarea anuală”, a precizat Mureşan.

Potrivit acestuia, în 2025, absorbţia fondurilor europene a fost de aproximativ 7,5 ori mai mare faţă de anul anterior.

”Acest lucru a permis României să se modernizeze, să finalizeze autostrăzi, şcoli şi reabilitări de blocuri, fără să fie nevoie de creşterea deficitului - dimpotrivă, contribuind la reducerea acestuia. Asta înseamnă o guvernare eficientă şi responsabilă: investim fără să risipim, folosim fonduri europene - adică bani nerambursabili - în loc să ne împrumutăm în numele românilor”, a adăugat liberalul.

Acesta anunţă că, în calitate de negociator-şef privind bugetul multianual al Uniunii Europene post-2027, va putea folosi aceste rezultate pentru a susţine în negocieri o alocare mare a fondurilor de coeziune pe care România le va primi în următorii ani.

”Cifrele din 2025 demonstrează că fondurile europene alocate României sunt utilizate eficient, cu impact concret în dezvoltarea ţării, iar acest lucru ne întăreşte poziţia în faţa partenerilor europeni”, a adăugat Mureşan.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

16 ianuarie

Citeşte Ziarul BURSA din 16 ianuarie

