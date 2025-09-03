Sindicalişti din administraţiile locale protestează pe 15 septembrie împotriva reformei Guvernului Bolojan

Sindicaliştii din administraţiile locale pregătesc un protest pe 15 septembrie împotriva reformei guvernamentale propuse de Executivul Bolojan. Acţiunea va începe cu pichetarea Ministerului Dezvoltării şi va continua cu un marş până în Piaţa Victoriei, desfăşurându-se între orele 11:00 şi 15:00, pe traseul Ministerul Dezvoltării - Piaţa Naţiunilor Unite - Calea Victoriei - Piaţa Victoriei.

Potrivit Federaţiei COLUMNA-SCOR, alături de alte şase federaţii din sectorul bugetar, protestul vizează politicile sociale şi economice considerate dăunătoare salariaţilor. Lucian Ciprian Puiu, preşedintele federaţiei, a precizat că aproximativ 10.000 de angajaţi din primării din întreaga ţară participă la acţiune, lucrând însă fără a interacţiona cu publicul. Documentele pot fi depuse prin poştă sau online.

Reprezentanţi ai cetăţenilor şi ai mediului de afaceri au reclamat însă că la sediile primăriilor afectate nu sunt afişate informaţii privind programul de lucru şi modul de interacţiune cu publicul, ceea ce poate întârzia obţinerea unor documente esenţiale, inclusiv pentru proiecte finanţate din fonduri europene. Lucian Ciprian Puiu susţine că afişele există în cele aproximativ 700 de primării implicate şi că programul cu publicul se desfăşoară alternativ, câte o zi da, o zi nu.