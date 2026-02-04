Sindicaliştii cer politici care protejează locurile de muncă

Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA” atrage atenţia asupra necesităţii ca fondurile publice şi politicile industriale ale Uniunii Europene să susţină producţia şi locurile de muncă de calitate pe teritoriul UE, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Organizaţia sindicală susţine că lipsa unei politici industriale ambiţioase riscă să transforme Uniunea într-un spaţiu de consum şi asamblare, afectând industriile strategice şi locurile de muncă de calitate, subliniază comunicatul.

Sursa menţionată evidenţiază că CNS „Cartel ALFA”, împreună cu industriAll Europe, a co-semnat un articol de opinie al vicepreşedintelui Comisiei Europene, Stephane Sejourne, care face apel la instituirea unei preferinţe europene reale în utilizarea fondurilor publice. Aceasta presupune ca banii publici să sprijine producţia europeană şi să protejeze locurile de muncă, atât în cazul investiţiilor interne, cât şi al investiţiilor străine directe, potrivit comunicatului de presă.

„Deschiderea pieţelor, în absenţa unor mecanisme de protecţie şi de condiţionalitate socială, nu este suficientă. Dezechilibrele comerciale s-au adâncit, iar industrii strategice şi competenţe europene sunt puse în pericol”, se arată în comunicatul CNS „Cartel ALFA”.

Sindicaliştii susţin, conform sursei amintite, că această abordare nu înseamnă izolaţionism, ci o strategie „Made in Europe” care să protejeze industria, capitalul intelectual, forţa de muncă şi valorile sociale europene, în conformitate cu dreptul internaţional. Conform comunicatului, iniţiativa este parte din pregătirea prezentării Industrial Accelerator Act de către Comisia Europeană şi din dezbaterile viitoarei reuniuni informale a Consiliului European.

CNS „Cartel ALFA” notează în comunicatul de presă că Europa nu îşi poate construi viitorul doar pe competitivitate bazată pe costuri reduse şi pe slăbirea standardelor sociale. Politica industrială autentică trebuie să însemne investiţii strategice, securitate economică şi respect pentru muncă, potrivit sursei citate.