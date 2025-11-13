Sindicatele din apărare au protestat în faţa Ministerului economiei

Aproximativ o sută de angajaţi din industria de apărare au protestat în faţa Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), nemulţumiţi de lipsa contractelor şi a comenzilor pentru companiile cu capital majoritar sau integral de stat, precum şi de nivelul scăzut al salariilor din sector, potrivit mass-media.

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, le-a propus sindicaliştilor o întâlnire luni, în condiţiile în care joi participă la exerciţiul militar Dacian Fall 2025, desfăşurat în Poligonul Cincu, judeţul Braşov, alături de alţi oficiali şi diplomaţi.

Constantin Bucuroiu, preşedintele Alianţei Sindicatelor din Industria de Apărare, Aeronautică şi Navală (ASIAAN), a declarat pentru Agerpres că propunerea ministrului a venit miercuri seara, prea târziu pentru a suspenda protestul.

„Consider apelul de aseară o sfidare la adresa sindicatelor. Protestul va avea loc, dar suntem deschişi la dialog şi luni, cu condiţia ca discuţiile să fie serioase, cu toate cărţile pe masă. Vrem să-l susţinem pe ministru, dacă are intenţii reale de reformă”, a declarat Bucuroiu.

Reprezentanţii sindicali reclamă lipsa cronică de comenzi pentru companii precum Automecanica Moreni, Electromecanica Ploieşti, UM Sadu, METROM Braşov, Pirochim Victoria sau Nitramonia Făgăraş. Potrivit acestora, salariile aflate aproape de nivelul minim pe economie duc la pierderea constantă a specialiştilor, iar întârzierea aprobării bugetelor afectează negocierile pentru contractele colective de muncă.

„Avem nevoie de numiri corecte, de profesionişti care cunosc managementul, nu de înlocuirea sinecurilor politice cu altele. Nu dăm vina exclusiv pe Miruţă, dar e nevoie de o abordare fermă şi competentă pentru salvarea industriei de apărare”, a subliniat liderul sindical.