Sindicatul Naţional ”Forţa Legii” acuză Guvernul Bolojan de „execuţie politică” împotriva angajaţilor corecţi din sectorul bugetar

Sepi Marius, vicepreşedinte executiv al Sindicatului Naţional ”Forţa Legii”, a transmis miercuri o scrisoare deschisă către opinia publică şi mass-media, în care acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan că loveşte „nedrept” în profesioniştii din sectorul bugetar, în timp ce protejează „sinecuriştii şi pilele de partid”.

„Aţi venit cu promisiuni de reformă şi aţi aplicat, în schimb, o vendetă politică împotriva salariaţilor corecţi, oneşti, competenţi. (...) Vă lăudaţi cu tăieri de sporuri, reduceri de venituri şi epurări "eficiente', dar aţi ocolit cu grijă adevăraţii paraziţi ai sistemului”, se arată în mesajul semnat de liderul sindical.

Acesta susţine că măsurile anunţate de guvern - reduceri de venituri şi eliminări de posturi - nu reprezintă o reformă reală, ci „o execuţie politică ordinară” pe seama angajaţilor care muncesc efectiv. În opinia sa, o reformă autentică ar presupune „curăţenie reală, profesionalism şi echitate”, eliminarea privilegiilor nemeritate şi reconstruirea încrederii în instituţii.

„Un stat eficient nu se construieşte cu frică, teroare administrativă sau măcel bugetar, ci cu încredere reciprocă, corectitudine şi responsabilitate”, a mai precizat Sepi Marius.