Siria reia exporturile de petrol după 14 ani

Siria a exportat luni 600.000 de barili de ţiţei din portul Tartus, primul transport oficial după o pauză de 14 ani, a declarat un oficial al Ministerului sirian al Energiei pentru Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.

Înainte de izbucnirea războiului civil, în 2010, Siria exporta aproximativ 380.000 de barili pe zi. Conflictul declanşat în 2011 a distrus infrastructura energetică şi a blocat exporturile. Reluarea acestora are loc după înlăturarea lui Bashar al-Assad, în decembrie anul trecut, şi instalarea unui nou guvern, care a promis relansarea economică.

Ţiţeiul exportat a fost vândut companiei B Serve Energy şi transportat cu petrolierul Nissos Christiana, a precizat Riyad al-Joubasi, director adjunct pentru petrol şi gaze în cadrul ministerului. El nu a oferit detalii privind câmpurile de extracţie, conform sursei citate.

Reluarea exporturilor survine după ridicarea sancţiunilor americane în iunie, decizie care a deschis accesul Siriei către investiţii în resursele de petrol şi gaze. În paralel, guvernul de la Damasc a semnat un contract de 800 milioane de dolari cu DP World pentru dezvoltarea şi operarea unui terminal în portul Tartus, după rezilierea acordului cu o companie rusă.