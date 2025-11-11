Siria s-a alăturat coaliţiei internaţionale conduse de SUA împotriva ISIS

Siria va intra în coaliţia internaţională împotriva grupării Stat Islamic (IS Group), marcând o schimbare importantă în politica externă a SUA în Orientul Mijlociu, a confirmat un oficial de rang înalt al administraţiei Trump, potrivit BBC.

Anunţul a fost făcut după întâlnirea preşedintelui american Donald Trump cu liderul sirian,Ahmed al-Sharaa, la Casa Albă, prima vizită a unui preşedinte sirian în istoria relaţiilor cu SUA.

Într-un interviu acordat Fox News, al-Sharaa a declarat că vizita marchează o „nouă eră” în care Siria va coopera cu Statele Unite. Trump şi-a exprimat sprijinul pentru al-Sharaa, care fusese anterior desemnat de guvernul american drept terrorist, informează BBC.

Cu această decizie, Siria devine a 90-a ţară care aderă la coaliţia globală, care urmăreşte eliminarea rămăşiţelor grupării Stat Islamic şi stoparea fluxului de combatanţi străini către Orientul Mijlociu.

Oficialii americani au mai anunţat măsuri pentru relaxarea restricţiilor economice impuse Siriei şi pentru clarificarea condiţiilor pentru investitori, inclusiv suspendarea timp de 180 de zile a Legii Caesar, care sancţionează guvernul sirian din 2019.

Donald Trump a subliniat că „SUA vor să vadă Siria devenind o ţară de succes” şi a lăudat conducerea lui al-Sharaa: „Cred că acest lider poate să o facă. Chiar cred”.

Relaţiile diplomatice între Siria şi SUA erau suspendate din 2012, însă Washingtonul va permite acum redeschiderea ambasadei Siriei.

Ahmed al-Sharaa, fost lider al unor grupări jihadiste, şi-a reconstruit imaginea în acest an şi îşi propune să reconstruiască Siria cu sprijin extern, după 13 ani de război.

Nu cu mult timp în urmă, el a condus o filială a Al-Qaida, gruparea responsabilă pentru atacurile din 11 septembrie şi multe altele, înainte de a întrerupe legăturile.

Chiar până în acest an, el a fost liderul Hayat Tahrir al-Sham, o grupare armată islamistă pe care SUA o considera oficial organizaţie teroristă până acum patru luni, având pe cap o recompensă de 10 milioane de dolari.

Departamentul de Trezorerie l-a scos pe al-Sharaa săptămâna trecută de pe lista „teroriştilor globali special desemnaţi”, potrivit sursei.

De asemenea, în iunie, preşedintele Trump a semnat un decret executiv prin care ridica sancţiunile împotriva Siriei, decret pe care Casa Albă a prezentat-o ca un sprijin pentru „calea către stabilitate şi pace” a ţării.

La momentul respectiv, administraţia a precizat că va monitoriza acţiunile noului guvern sirian, inclusiv „paşii făcuţi pentru normalizarea relaţiilor cu Israelul” şi măsurile împotriva „teroriştilor străini” şi a grupărilor militante care operează în ţară.