Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Siria s-a alăturat coaliţiei internaţionale conduse de SUA împotriva ISIS

A.D.
Internaţional / 11 noiembrie, 15:20

Siria s-a alăturat coaliţiei internaţionale conduse de SUA împotriva ISIS

Siria va intra în coaliţia internaţională împotriva grupării Stat Islamic (IS Group), marcând o schimbare importantă în politica externă a SUA în Orientul Mijlociu, a confirmat un oficial de rang înalt al administraţiei Trump, potrivit BBC.

Anunţul a fost făcut după întâlnirea preşedintelui american Donald Trump cu liderul sirian,Ahmed al-Sharaa, la Casa Albă, prima vizită a unui preşedinte sirian în istoria relaţiilor cu SUA.

Într-un interviu acordat Fox News, al-Sharaa a declarat că vizita marchează o „nouă eră” în care Siria va coopera cu Statele Unite. Trump şi-a exprimat sprijinul pentru al-Sharaa, care fusese anterior desemnat de guvernul american drept terrorist, informează BBC.

Cu această decizie, Siria devine a 90-a ţară care aderă la coaliţia globală, care urmăreşte eliminarea rămăşiţelor grupării Stat Islamic şi stoparea fluxului de combatanţi străini către Orientul Mijlociu.

Oficialii americani au mai anunţat măsuri pentru relaxarea restricţiilor economice impuse Siriei şi pentru clarificarea condiţiilor pentru investitori, inclusiv suspendarea timp de 180 de zile a Legii Caesar, care sancţionează guvernul sirian din 2019.

Donald Trump a subliniat că „SUA vor să vadă Siria devenind o ţară de succes” şi a lăudat conducerea lui al-Sharaa: „Cred că acest lider poate să o facă. Chiar cred”.

Relaţiile diplomatice între Siria şi SUA erau suspendate din 2012, însă Washingtonul va permite acum redeschiderea ambasadei Siriei.

Ahmed al-Sharaa, fost lider al unor grupări jihadiste, şi-a reconstruit imaginea în acest an şi îşi propune să reconstruiască Siria cu sprijin extern, după 13 ani de război.

Nu cu mult timp în urmă, el a condus o filială a Al-Qaida, gruparea responsabilă pentru atacurile din 11 septembrie şi multe altele, înainte de a întrerupe legăturile.

Chiar până în acest an, el a fost liderul Hayat Tahrir al-Sham, o grupare armată islamistă pe care SUA o considera oficial organizaţie teroristă până acum patru luni, având pe cap o recompensă de 10 milioane de dolari.

Departamentul de Trezorerie l-a scos pe al-Sharaa săptămâna trecută de pe lista „teroriştilor globali special desemnaţi”, potrivit sursei.

De asemenea, în iunie, preşedintele Trump a semnat un decret executiv prin care ridica sancţiunile împotriva Siriei, decret pe care Casa Albă a prezentat-o ca un sprijin pentru „calea către stabilitate şi pace” a ţării.

La momentul respectiv, administraţia a precizat că va monitoriza acţiunile noului guvern sirian, inclusiv „paşii făcuţi pentru normalizarea relaţiilor cu Israelul” şi măsurile împotriva „teroriştilor străini” şi a grupărilor militante care operează în ţară.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

11 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 11 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

11 noiembrie
Ediţia din 11.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

11 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0845
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3934
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4772
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7726
Gram de aur (XAU)Gram de aur584.9749

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb