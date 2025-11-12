Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Sondaj Avangarde: Daniel Băluţă conduce în cursa pentru Primăria Capitalei cu 24%

T.B.
Politică / 12 noiembrie, 09:41

Sondaj Avangarde: Daniel Băluţă conduce în cursa pentru Primăria Capitalei cu 24%

Candidatul PSD al Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, ar întruni 24% dintre opţiunile bucureştenilor dacă duminica viitoare are avea loc alegeri, conform unui sondaj Avangarde, dat miercuri publicităţii.

Pe locul al doilea s-ar situa candidatul PNL, Ciprian Ciucu (21%), urmat de reprezentantul USR, Cătălin Drulă (20%) şi candidata independentă Anca Alexandrescu (17%).

Pe locurile următoare se află: Vlad Gheorghe (independent) cu 5% din opţiuni, Ana Ciceală (SENS) cu 4%, Virgil Alexandru Zidaru (independent) cu 4%, Liviu Negoiţă (PUSL) cu 3%.

În momentul în care au fost întrebaţi cine estimează că va fi următorul primar al Capitalei (indiferent de opţiunea personală de vot), 40% dintre respondenţi l-au indicat pe Daniel Băluţă, 19% pe Ciprian Ciucu, 15% pe Cătălin Drulă, 12% pe Anca Alexandrescu, 3% pe Ana Ciceală, 3% pe Vlad Gheorghe şi 2% pe Virgil Alexandru Zidaru.

82% dintre subiecţii sondajului ştiau că pe data de 7 decembrie vor avea loc alegeri pentru funcţia de primar al Capitalei, în timp ce 16% nu aflaseră acest lucru.

Sondajul a fost realizat pe un eşantion de 1.080 de subiecţi, prin metoda face-to-face (teren) în perioada 2-7 noiembrie. Eroarea maximă de eşantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,2%. Eşantionul este reprezentativ pentru populaţia adultă a Capitalei. Cercetarea a fost autofinanţată.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 12.11.2025, 11:02)

    Pro-europenii trebuie sa castige si capitala,

    daca nu,se anuleaza din cauza influentei proaste,

    a rusilor/chinezilor/mercenarilo r/TikTik/boti/vizigoti.... 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 12.11.2025, 11:18)

      si a prostilor conspirationisti care stau toata ziua cu nasul pe TIK TOK!

      ;) 

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

