Sondaj UE: cetăţenii cer mai multă unitate şi acţiune europeană

U.B.
Internaţional / 4 februarie, 10:00

Sondaj UE: cetăţenii cer mai multă unitate şi acţiune europeană

Cetăţenii europeni îşi exprimă îngrijorarea tot mai mare faţă de problemele de securitate şi siguranţă, arată cel mai mai recent sondaj Eurobarometru comandat de Parlamentul European, potrivit unui comunicat de presă. Conflictele internaţionale, terorismul, atacurile cibernetice, dezastrele naturale şi migraţia necontrolată sunt principalele motive de îngrijorare, menţionate de peste 65% dintre respondenţi, arată sursa menţionată.

Conform comunicatului, majoritatea europenilor (89%) consideră că statele membre ar trebui să fie mai unite pentru a face faţă ameninţărilor globale, iar 86% doresc ca Uniunea Europeană să aibă o voce mai puternică în plan internaţional. În plus, 73% susţin alocarea de resurse suplimentare pentru ca UE să poată aborda provocările globale, în special în domeniile securităţii şi apărării, competitivităţii economice şi independenţei energetice, se adaugă în sursa anterior menţionată.

Sondajul arată că, în ciuda pesimismului privind viitorul lumii şi al UE, europenii rămân optimişti în ceea ce priveşte viaţa personală şi a familiei lor (76%), evidenţiază comunicatul de presă. În plus, sprijinul pentru apartenenţa la UE rămâne puternic, 62% considerând că ţara lor beneficiază de pe urma acesteia, iar tinerii cu vârste între 15 şi 30 de ani se arată cei mai favorabili unităţii europene şi unui rol mai activ al Parlamentului European, subliniază sursa precizată.

Preşedinta Parlamentului European (PE), Roberta Metsola, a declarat: „Cetăţenii se aşteaptă ca Uniunea Europeană să protejeze, să fie pregătită şi să acţioneze unit. Europa este cel mai puternic scut al nostru”, conform comunicatului. În acelaşi timp, europenii cer ca PE să prioritizeze şi problemele interne, precum inflaţia şi creşterea costului vieţii, considerate priorităţi de 41% dintre respondenţi, specifică sursa menţionată.

Potrivit comunicatului, rezultatele complete ale sondajului Eurobarometru, realizat în toamna anului 2025 în toate cele 27 de state membre şi bazat pe peste 26.000 de interviuri, sunt disponibile pe site-ul oficial Eurobarometru.

