Sorin Grindeanu: ”Mâine începem un nou capitol pentru Partidul Social Democrat şi pentru România”

S.B.
Politică / 6 noiembrie, 09:52

Sorin Grindeanu: ”Mâine începem un nou capitol pentru Partidul Social Democrat şi pentru România”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, transmite un mesaj înaintea Congresului programat pentru vineri şi anunţă ”nou capitol pentru Partidul Social Democrat şi pentru România”, informează news.ro.

Grindeanu este singurul înscris în cursă pentru a deveni preşedintele formaţiunii.

”Mâine începem un nou capitol pentru Partidul Social Democrat şi pentru România. Un capitol bazat pe responsabilitate, unitate şi soluţii pentru români şi economia românească”, a transmis, joi, Sorin Grindeanu, într-un mesaj postat pe Facebook.

Preşedintele interimar al PSD, care candidează pentru a obţine funcţia în urma alegerilor de vineri, se referă şi la parcursul PSD şi la aşteptările membrilor de la noua conducere.

”Congresul PSD este despre recunoaşterea propriului drum şi despre aşteptările pe care fiecare membru al PSD le are de la conducerea celei mai mari forţe politice de centru-stânga din România. Şi, mai ales, despre ce aşteptă românii de la noi să livrăm în continuare: seriozitate, stabilitate şi viziune, în orice context!”, a mai transmis Grindeanu.

PSD organizează, vineri, la Romexpo, Congresul formaţiunii, iar Sorin Grindeanu este singurul înscris în cursă pentru a obţine funcţia de preşedinte.

Opinia Cititorului ( 3 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 06.11.2025, 10:18)

    Vai si amar de viata noastra !

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 06.11.2025, 10:23)

    Capitolul " Toti PSD-isti circula cu masini pe care nu le pot justifica" cumparate pe magazine satesti si firmele mamelor de 90 de ani!

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 06.11.2025, 11:09)

    partidul-stat care va dispune de puteri politice nelimitate in frunte cu marele său cârpaci

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

