Sorin Grindeanu: „PSD susţine o formulă pro-europeană de guvernare”

A.G.
Politică / 21 aprilie, 14:20

Sursa foto: Facebook / Sorin Grindeanu

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că la consultările de miercuri de la Palatul Cotroceni îi va spune preşedintelui Nicuşor Dan că social-democraţii nu îl mai susţin pe Ilie Bolojan pentru funcţia de premier şi că aceştia doresc să continue într-o coaliţie pro-europeană, dacă se poate, potrivit intervenţiei sale la Radio România Actualităţi.

„Îi vom spune preşedintelui ceea ce ne-au mandatat cei aproape 5.000 de colegi. Ieri am avut această consultare internă unde aproape 98% dintre colegi au decis retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan. De asemenea, în toate întâlnirile regionale pe care le-am avut în ultima lună am spus de fiecare dată că ne dorim să continuăm într-o coaliţie pro-europeană, dacă se poate, că nu vom susţine un guvern minoritar şi că nu vom face o majoritate cu AUR. Asta este ceea ce am spus de fiecare dată, ăsta este mandatul cu care vom merge mâine la Cotroceni", a spus preşedintele PSD la Radio România Actualităţi.

El a adăugat că refacerea coaliţiei de guvernare depinde şi „de bunăvoinţa” foştilor parteneri de guvernare, PNL, USR, UDMR şi grupul minorităţilor naţionale, conform aceleiaşi surse.

„Am încercat în această perioadă să respect punctele de vedere ale celorlalte partide, ale acestui protocol, nu m-am apucat să spun pe ce cale trebuie să meargă nici PNL, nici USR, am făcut apel la ele să facă acelaşi lucru şi să ne respecte. Din păcate, de multe ori am fost învăţaţi cam ce ar trebui să facem. Acea perioadă a fost depăşită, votul nostru de ieri a fost unul clar. Suntem în situaţia următoare - dacă se doreşte ca PSD să mai facă parte dintr-o coaliţie de guvernare cu partide pro-europene, atunci noi nu îl mai susţinem pe Ilie Bolojan ca prim-ministru", a afirmat acesta potrivit sursei citate.

Curs valutar BNR

21 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0988
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3365
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5603
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8563
Gram de aur (XAU)Gram de aur667.3968

