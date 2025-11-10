Sorin Grindeanu a criticat „populismul greţos” al unor membri ai guvernului

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat luni „unii reprezentanţi ai guvernului” de „populism greţos” în legătură cu reforma pensiilor speciale ale magistraţilor, afirmând că unii politicieni tratează subiectul „ca un ONG” şi urmăresc capital politic din confruntarea cu sistemul judiciar, potrivit declaraţiilor făcute la sediul PSD.
„Sper să se iasă dintr-o zonă de populism greţos pe care l-am văzut în aceste zile la unii reprezentanţi ai guvernului. Nu mai suntem în zona de ONG-uri. Trebuie găsită acea cale care să te ducă la scopul propus”, a declarat liderul social-democrat.
Reacţia sa vine după declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu, care afirmase într-un interviu că magistraţii „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit” şi că „orice privilegiu înseamnă o gaură în altă parte”.
Grindeanu a criticat, de asemenea, întârzierea în reluarea procesului legislativ după decizia Curţii Constituţionale (CCR), care a respins reforma pe motive de procedură.
„Sunt trei săptămâni de când există decizia CCR. S-a pierdut vremea. Se ştia că e o respingere pe formă şi trebuiau discuţii şi un proiect, care putea merge în paralel pe avizare, ca să nu ratăm termenul-limită de 28 noiembrie”, a spus preşedintele PSD, adăugând că nu s-a discutat niciodată despre modificarea cuantumului pensiilor sau a perioadei de tranziţie.
În opinia sa, politizarea subiectului riscă să blocheze adoptarea unei noi legi până la termenul impus. „Dacă din partea CSM s-ar răspunde cu aceeaşi monedă la populism, ar spune vă dăm avizul în 30 de zile. Am ieşi deja din termenul de 28 noiembrie. Mă gândesc că unii chiar îşi doresc să existe acest debate între oamenii politici şi justiţie. Nu îi interesează legea, ci doar capital politic”, a afirmat Grindeanu.
El a încheiat declarând că este „furios şi supărat că 21 de zile nu s-a făcut nimic cu legea”, subliniind că reforma trebuie finalizată rapid pentru a evita riscurile legate de angajamentele României în faţa Comisiei Europene.
Opinia Cititorului ( 4 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 10.11.2025, 18:20)
Prostia si reaua credință a oricărui politician roman e imensa.
2. fără titlu
(mesaj trimis de Teo în data de 10.11.2025, 18:38)
Cel mai grețos populism este cel practicat de PSD. Retorica acestui partid începe să semene cu propaganda FSB -ului. Puțin adevăr și foarte multă minciună și ipocrizie.
2.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
(mesaj trimis de anonim în data de 10.11.2025, 18:58)
Corect.
3. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 10.11.2025, 18:53)
Vestea buna e ca partidul mafiot e in moarte clinica.la categoriile de varsta pana in 60 de ani mai are 8-9% intentie de vot.Pensionarii se vor lamuri si ei in buna parte cine i-a mintit despre o bunastare din marirea nominala a pensiei si de fapt pensia lor se va micsora real prin inflatie.Si ca au servit doar ca paravan pentru un dezmat bugetar care sa avantajeze categorii restranse,cu venituri nemasurate,pe care inflatia le afecteaza doar marginal raportat la cresterea nominala a venitului.
E bine si ca au adus in frunte asemenea personaje butaforice care efectiv alunga si votantii traditionala!