Sorin Grindeanu a criticat „populismul greţos” al unor membri ai guvernului

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat luni „unii reprezentanţi ai guvernului” de „populism greţos” în legătură cu reforma pensiilor speciale ale magistraţilor, afirmând că unii politicieni tratează subiectul „ca un ONG” şi urmăresc capital politic din confruntarea cu sistemul judiciar, potrivit declaraţiilor făcute la sediul PSD.

„Sper să se iasă dintr-o zonă de populism greţos pe care l-am văzut în aceste zile la unii reprezentanţi ai guvernului. Nu mai suntem în zona de ONG-uri. Trebuie găsită acea cale care să te ducă la scopul propus”, a declarat liderul social-democrat.

Reacţia sa vine după declaraţiile vicepremierului Oana Gheorghiu, care afirmase într-un interviu că magistraţii „au fost prinşi într-un Caritas care nu putea să dureze la nesfârşit” şi că „orice privilegiu înseamnă o gaură în altă parte”.

Grindeanu a criticat, de asemenea, întârzierea în reluarea procesului legislativ după decizia Curţii Constituţionale (CCR), care a respins reforma pe motive de procedură.

„Sunt trei săptămâni de când există decizia CCR. S-a pierdut vremea. Se ştia că e o respingere pe formă şi trebuiau discuţii şi un proiect, care putea merge în paralel pe avizare, ca să nu ratăm termenul-limită de 28 noiembrie”, a spus preşedintele PSD, adăugând că nu s-a discutat niciodată despre modificarea cuantumului pensiilor sau a perioadei de tranziţie.

În opinia sa, politizarea subiectului riscă să blocheze adoptarea unei noi legi până la termenul impus. „Dacă din partea CSM s-ar răspunde cu aceeaşi monedă la populism, ar spune vă dăm avizul în 30 de zile. Am ieşi deja din termenul de 28 noiembrie. Mă gândesc că unii chiar îşi doresc să existe acest debate între oamenii politici şi justiţie. Nu îi interesează legea, ci doar capital politic”, a afirmat Grindeanu.

El a încheiat declarând că este „furios şi supărat că 21 de zile nu s-a făcut nimic cu legea”, subliniind că reforma trebuie finalizată rapid pentru a evita riscurile legate de angajamentele României în faţa Comisiei Europene.