Sorin Grindeanu: PSD şi-a respectat promisiunile din Pachetul 2 de reforme

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, afirmă că partidul şi-a respectat promisiunile privind reformele incluse în Pachetul 2 de măsuri. El a prezentat soluţiile propuse de PSD care au fost preluate în pachet şi a precizat că alte aspecte vor fi corectate prin amendamente atunci când Guvernul va transmite legile către Parlament.

„Am promis românilor şi am livrat! Miniştrii PSD şi-au îndeplinit pe deplin atribuţiile în ceea ce priveşte reformele din Pachetul 2 de măsuri gestionate de ei”, a scris Grindeanu pe Facebook, amintind:

-Reforma companiilor de stat şi a ASF, ANRE şi ANCOM - Secretariatul General al Guvernului (PSD)

-Reforma pensiilor speciale ale magistraţilor - Ministerul Muncii (PSD)

-Reforma în sănătate - Ministerul Sănătăţii (PSD)

Liderul PSD a subliniat că aceste reforme sunt „grele şi aşteptate de foarte mult timp de români”, vizând mai multă echitate şi justiţie socială prin reducerea privilegiilor, creşterea accesului la servicii medicale şi adaptarea nivelurilor salariale la realitatea economică a ţării.

În plus, Grindeanu a menţionat că eliminarea CASS pentru veteranii de război şi deţinuţii politici, precum şi impozitarea câştigurilor din criptomonede - două măsuri propuse de PSD - transmit un semnal că social-democraţii nu susţin un stat care favorizează excesiv pe cei mai bogaţi în detrimentul celor care şi-au servit ţara.

El a adăugat că, după transmiterea legilor în Parlament, grupul parlamentar al PSD va propune amendamente pentru a corecta şi alte aspecte.

„Nu putem accepta ca mamele şi pensionarii să plătească CASS, în timp ce multinaţionalele obţin peste 1,2 miliarde de lei prin scutirea de impozit pe cifra de afaceri. PSD susţine reformele necesare şi eliminarea privilegiilor, dar nu poate sprijini măsuri care afectează cei mai vulnerabili fără justificare economică reală. În acelaşi timp, pentru unitatea Coaliţiei, trebuie promovate doar măsurile agreate de toţi partenerii”, a transmis Grindeanu.