Spania, în flăcări: a treia săptămână de caniculă şi incendii devastatoare

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 19 august

Spania, în flăcări: a treia săptămână de caniculă şi incendii devastatoare

Spania continuă să se confrunte cu o situaţie critică, intrând deja în a treia săptămână de alertă de caniculă, în timp ce incendiile de vegetaţie devastează mai multe regiuni din nord-vestul şi vestul ţării. Armata a fost mobilizată pentru a sprijini pompierii, iar guvernul central caută ajutor internaţional pentru a limita proporţiile dezastrului.

Regiunile cele mai afectate

Cele mai puternice incendii sunt raportate în Castilia şi Leon, Galicia, Asturia şi Extremadura, zone unde temperaturile extreme şi vânturile puternice fac ca focul să fie greu de controlat. Zeci de drumuri au fost închise, iar linia de tren dintre Madrid şi Galicia a fost suspendată, chiar în plin weekend al sărbătorii Adormirii Maicii Domnului.

Mobilizare internă şi ajutor internaţional

Premierul Pedro Sanchez a anunţat că Spania beneficiază de sprijin din partea Uniunii Europene: două avioane de bombardament cu apă au venit din Franţa, două avioane cisternă de tip Canadair, furnizate de Italia prin Mecanismul European de Protecţie Civilă, au aterizat la baza aeriană Matacran (Salamanca). Guvernul de la Madrid a transmis că „lucrează cu toate mijloacele disponibile” pentru a limita efectele incendiilor.

Populaţia, avertizată prin alerte pe telefon

Situaţia critică a determinat autorităţile din Galicia să trimită mesaje de alertă pe telefoanele mobile ale locuitorilor. Mesajele recomandă: evitarea oricărei deplasări inutile, autoizolarea în locuinţe, menţinerea calmului şi evitarea zonelor afectate.

Aproximativ 3.500 de soldaţi din Unitatea Militară de Urgenţă (UME) au fost desfăşuraţi în zonele cu incendii majore. Solicitările pentru întăriri continuă să vină: Castilia şi Leon a cerut suplimentarea personalului militar, Extremadura a înaintat o cerere oficială pentru sprijin suplimentar şi reactivarea Mecanismului European de Protecţie Civilă, solicitând 100 de autospeciale, 10 elicoptere uşoare şi 10 elicoptere amfibii.

Un dezastru în creştere

De la începutul anului, peste 157.000 de hectare au fost distruse de incendii, potrivit Sistemului European de Informaţii privind Incendiile de Pădure (EFFIS). Temperaturile extreme, care se menţin cel puţin până luni, sporesc considerabil riscul ca situaţia să se agraveze.

Gestionarea crizei incendiilor a devenit şi subiect de dispută politică. Premierul socialist Pedro Sanchez este criticat de opoziţia conservatoare pentru lipsa de eficienţă a măsurilor de prevenţie şi pentru întârzierea mobilizării resurselor. În timp ce focul mistuie pădurile şi ameninţă comunităţi întregi, Spania încearcă să găsească echilibrul între reacţia de urgenţă şi presiunea politică tot mai mare.

