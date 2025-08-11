Spaniolul Alex Palou a câştigat IndyCar pentru a treia oară consecutiv

Pilotul spaniol Alex Palou a câştigat, duminică, la finalul Marelui Premiu de la Portland, campionatul american de automobilism IndyCar pentru a treia oară consecutiv şi a patra oară în carieră.

Palou este doar al 4-lea pilot care câştigă campionatul de trei ori la rând, după americanul Ted Horn, francezul Sebastien Bourdais şi scoţianul Dario Franchitti.

Spaniolul în vârstă de 28 de ani a câştigat opt curse în acest sezon, inclusiv Indianapolis 500 pentru prima dată. Palou are un avans de 151 de puncte în clasament faţă de mexicanul Pato O'Ward, al doilea clasat, o marjă suficientă înainte de ultimele două curse ale sezonului.

Spaniolul este acum al treilea pilot cu cele mai multe titluri IndyCar, după două legende ale disciplinei, americanul A.J. Foyt (10) şi neozeelandezul Scott Dixon (6).

Duminică, Palou a ocupat locul 3 în Marele Premiu câştigat de australianul Will Power.