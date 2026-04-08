Spirits Romania: Creşterea preţurilor, generată de majorarea accizei, transformă sărbătorile pascale în sezon de vârf pentru comerţul şi consumul de alcool contrafăcut

S.B.
Miscellanea / 8 aprilie, 15:38

Spirits Romania: Creşterea preţurilor, generată de majorarea accizei, transformă sărbătorile pascale în sezon de vârf pentru comerţul şi consumul de alcool contrafăcut

Spirits România, asociaţie care reprezintă producătorii şi distribuitorii de băuturi spirtoase, atrage atenţia, în contextul apropierii Sărbătorilor Pascale, asupra creşterii semnificative a consumului şi comerţului ilicit cu băuturi alcoolice contrafăcute sau fără provenienţă legală.

Potrivit asociaţiei, creşterea accizei la băuturi alcoolice cu peste 26% într-un an a amplificat piaţa neagră.

Un sondaj realizat la solicitarea Spirits România în decembrie 2025 a relevat că aproximativ 90% dintre consumatori sunt cu ochii la promoţii în perioada sărbătorilor iar băuturile fără provenienţă legală sunt văzute ca o modalitate de a economisi. În ciuda riscurilor pentru sănătate, doar 8% dintre români prioritizează provenienţa sigură, iar 40% spun că verifică rar sau niciodată etichetele oficiale ale produselor.

"Piaţa neagră a alcoolului proliferează în perioadele de consum ridicat, cum este perioada sărbătorilor. Anul acesta, însă, discutăm despre o situaţie cu atât mai periculoasă cu cât, faţă de 2024, consumatorii plătesc 4,13 lei în extra taxe pentru fiecare sticlă de băutură spirtoasă de 700 ml, o creştere de 26% în doar 12 luni”, a declarat Florin Rădulescu, preşedintele Spirits România.

Un studiu Roland Berger publicat în octombrie 2025, estima că între 30% şi 40% din consumul de băuturi spirtoase din România era netaxat, fiind asociat producţiei ilicite, contrabandei sau produselor contrafăcute, generând pierderi anuale între 45 şi 65 de milioane de euro.

„Statul încasează aproximativ două treimi din totalul taxelor pe alcool din sectorul spirtoaselor, dar nu alocă resurse pentru combaterea pieţei negre care devastează şi industria, şi consumatorii. În absenţa unei acţiuni publice consecvente, golul lăsat de autorităţi este acoperit, an după an, chiar de producătorii legali care finanţează, din fonduri proprii, campanii de educare şi conştientizare. Acestea, însă, nu pot înlocui responsabilitatea şi rolul ce revin statului ", a mai declarat Florin Rădulescu.

În 2025, cantitatea de alcool accizat a înregistrat o contracţie de 7% faţă de 2024 în cazul băuturilor spirtoase, echivalentul a aproape 7 milioane de sticle de 700 ml (la 40% conţinut alcool). Această „dispariţie” bruscă a aproximativ 7 milioane de sticle de băuturi spirtoase din piaţa fiscalizată a generat încasări bugetare mai mici cu circa 154 de milioane de lei faţă de nivelul prognozat de industrie ţinând cont de creşterea accizelor în anul 2025.

Curs valutar BNR

08 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0949
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3602
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5292
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8559
Gram de aur (XAU)Gram de aur671.1764

