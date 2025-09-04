Stânga Europeană strânge semnături pentru o nouă moţiune de cenzură împotriva Comisiei Europene

Grupul Stângii din Parlamentul European a început colectarea de semnături pentru a promova o nouă moţiune de cenzură împotriva Comisiei Europene conduse de Ursula von der Leyen. Dacă va strânge cele 72 de semnături necesare, aceasta ar fi a doua tentativă din 2025 de înlăturare a executivului european, notează EFE.

Textul moţiunii critică acordul comercial dintre UE şi SUA, considerat „asimetric şi dăunător”, dar şi cel cu Mercosur, văzut ca o ameninţare pentru fermieri, mediu şi sănătate publică. Stânga europeană reproşează, de asemenea, Comisiei lipsa de acţiune în faţa „atacurilor militare brutale” din Gaza, dar şi lipsa unor măsuri eficiente pentru crizele climatice şi sociale.

Pentru ca moţiunea să fie dezbătută, e nevoie de sprijinul a 72 de eurodeputaţi (o zecime din Parlament). Dacă însă ar fi depusă până săptămâna viitoare, pragul ar urca la 144 de semnături, deoarece nu au trecut două luni de la ultima iniţiativă similară. Grupul Stângii, care are 46 de deputaţi, caută sprijin în rândul altor forţe progresiste, însă social-democraţii şi Verzii şi-au exprimat rezervele.

Obiectivul este ca moţiunea să fie supusă dezbaterii şi votului în sesiunea plenară din 6-9 octombrie. Dacă va fi depusă, Ursula von der Leyen s-ar confrunta pentru a doua oară în 2025 cu un vot de neîncredere, după cel din iulie, iniţiat de eurodeputatul român Gheorghe Piperea (AUR/ECR), respins atunci de o majoritate covârşitoare.