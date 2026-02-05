Star Invest îl numeşte pe Adrian Tănase în funcţia de CFO

Star Residence Invest, prima platformă investiţională listată la Bursa de Valori Bucureşti dedicată sectorului imobiliar, şi-a consolidat echipa de management prin numirea lui Adrian Tănase în funcţia de Chief Financial Officer (CFO), potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Adrian Tănase preia această poziţie după opt ani în conducerea Bursei de Valori Bucureşti (2018-2025), subliniază comunicatul. Anterior, a ocupat roluri de conducere în piaţa de capital, inclusiv Chief Investment Officer la NN Pensii şi Director General la ING Investment Management România, mai adaugă sursa menţionată.

Comunicatul de presă arată că numirea are loc într-un moment strategic pentru Star Invest, compania concentrându-se pe investiţii în active imobiliare generatoare de venituri recurente, cu accent pe segmentul office din România şi din pieţele Europei Centrale şi de Est.

Administrarea Star Invest este asigurată de REIT Capital S.A., condusă de David Canta, Preşedinte al Consiliului de Administraţie şi CEO al Star Invest, alături de o echipă cu experienţă în domeniul imobiliar şi pieţele de capital, relatează sursa amintită.

Compania urmăreşte implementarea unei strategii de dezvoltare prin atragerea de noi investitori şi prin majorarea capitalului, aprobată de Adunarea Generală a Acţionarilor în noiembrie 2025, potrivit comunicatului, vizând în primă etapă aproximativ 60 milioane lei. Aceasta va fi utilizată pentru achiziţia unei clădiri de birouri cu suprafaţă construită de 13.755 mp, situată pe strada Polonă din Bucureşti, pentru care a fost semnat contractul de vânzare-cumpărare în ianuarie 2026, mai adaugă sursa precizată.

CEO Star Invest, David Canta, a subliniat în comunicat că aceste modificări în conducere sprijină următoarea etapă de dezvoltare a companiei, bazată pe creştere sustenabilă şi guvernanţă corporativă. La rândul său, Adrian Tănase a declarat că se angajează să sprijine dezvoltarea unui model investiţional transparent şi sustenabil, care să ofere investitorilor acces la portofolii imobiliare generatoare de venituri recurente, conform comunicatului de presă remis redacţiei.