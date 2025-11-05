Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Starbucks vinde o parte din afacerea sa din China

F.A.
5 noiembrie

Lanţul american de cafenele Starbucks vinde cea mai mare parte a operaţiunilor sale din China, a doua mare piaţă a companiei, înfiinţând o societate mixtă cu Boyu Capital, într-o tranzacţie care evaluează afacerea la patru miliarde de dolari, transmite Reuters, conform Agerpres.

Este una din cele mai mari vânzări din ultimii ani ale unei companii de consum prezente în China, a doua economie mondială. Printre fondatorii firmei de investiţii Boyu se află nepotul fostului preşedinte chinez Jiang Zemin.

Conform acordului, Boyu va deţine 60% din noua societate mixtă, Starbucks va avea 40% şi va continua să deţină licenţa mărcii şi drepturile de proprietate intelectuală.

Compania cu sediul în Seattle a informat că fondurile de la Boyu vor stimula activitatea în China, unde rivalii locali, precum Luckin şi Cotti, oferă acum cafea cu lapte la un preţ de 9,9 yuani (1,4 dolari) - mai puţin de o treime din preţurile Starbucks.

"Vrem să aducem experienţa Starbucks la cât mai mulţi clienţi, în cât mai multe oraşe din China. Vrem să ne extindem reţeaua de cafenele de la 8.000 în prezent, la peste 20.000”, a afirmat directorul general al Starbucks, Brian Niccol.

Din 1999, când a intrat în China, Starbucks a creat piaţa de cafea din statul asiatic. Dar cota sa de piaţă a scăzut anul trecut la doar 14%, de la 34% în 2019, conform datelor Euromonitor International.

Boyu va ajuta Starbucks să deschidă mai multe cafenele în oraşe mai mici şi să îmbunătăţească eficienţa actualelor magazine, au declarat pentru Reuters surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul.

Şi alte firme globale au avut o abordare similară privind afacerile lor din China. De exemplu, în 2017, McDonald's a vândut 80% din operaţiunile sale din China şi Hong Kong pentru 2,1 miliarde de dolari.

În această vară, Starbucks a introdus "săli de lectură” gratuite în unele dintre cafenelele sale din China, aceasta fiind cea mai recentă iniţiativă a companiei pentru a creşte numărul de consumatori, în condiţiile în care grupul american vrea să relanseze vânzările pe fondul concurenţei intense din partea rivalilor locali mai ieftini, precum şi a creşterii popularităţii lanţurilor de ceainării chinezeşti.

adb