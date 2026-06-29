Starmer reafirmă angajamentul Regatului Unit faţă de NATO

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a reafirmat angajamentul Regatului Unit faţă de aliaţii europeni din cadrul NATO, pe fondul unei dispute privind cheltuielile de apărare ale Marii Britanii, informează Agerpres.

Premierul britanic s-a întâlnit cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în Downing Street, unde a subliniat importanţa implicării Regatului Unit în cadrul organizaţiei, pe care a numit-o 'cea mai de succes alianţă militară pe care a cunoscut-o vreodată lumea'.

Întâlnirea a avut loc înaintea summitului liderilor NATO de la Ankara (Turcia) preconizat să înceapă în 7 iulie, la care se aşteaptă ca ţările membre să prezinte planuri pentru creşterea cheltuielilor de bază destinate apărării la 3,5% din produsul intern brut (PIB) până în 2035.

John Healey, care a demisionat din funcţia de secretar al apărării la începutul acestei luni, a sugerat în scrisoarea sa de demisie că Regatul Unit este pe cale să cheltuiască doar 2,68% din PIB pentru apărarea de bază până în 2030, punând la îndoială capacitatea ţării sale de a atinge obiectivul NATO.

Healey a spus că planul de investiţii în apărare (Dip), mult întârziat, care se aşteaptă să fie publicat săptămâna aceasta, urmează să furnizeze încă 13,5 miliarde de lire sterline (17,9 miliarde de dolari), mult sub cele 28 de miliarde de lire sterline pe patru ani pe care oficialii îl susţinuseră.

După ce Starmer şi Rutte şi-au strâns mâinile în faţa celebrei uşi negre de la nr. 10, şi din nou în Sala Albă, prim-ministrul i-a spus liderului alianţei: 'Aţi realizat un adevărat succes anul trecut, a fost un summit reuşit, un NATO mai mare, un NATO mai puternic, şi anul acesta va fi chiar şi mai bun'.

'Deci e chiar bine să ne putem întâlni în săptămâna dinainte (de summit) pentru a continua discuţiile despre pregătiri, pentru a reafirma angajamentul Regatului Unit faţă de NATO şi angajamentul nostru, dincolo de aceasta, faţă de un NATO mai european', a adăugat Starmer.

'Este extrem de important pentru viitorul NATO, cea mai de succes alianţă militară pe care a cunoscut-o vreodată lumea', a spus el.

Prim-ministrul britanic a spus că cei doi vor discuta, de asemenea, despre războiul din Iran, situaţia din Strâmtoarea Ormuz şi războiul din Ucraina.

Prim-ministrul Starmer, care îşi încheie mandatul, va continua procesul de publicare a raportului Dip în perioada de tranziţie, înainte ca succesorul său - care va fi, probabil, Andy Burnham - să preia funcţia în urma demisiei sale.

Potrivit presei, succesorul lui Healey, secretarul apărării Dan Jarvis ar fi reuşit să obţină fonduri suplimentare pentru Dip, ridicând suma totală la aproximativ 14,5 miliarde de lire sterline, deşi criticii din opoziţie au descris această majorare de 1 miliard de lire sterline drept 'o picătură în ocean'.

Rutte i-a mulţumit, de asemenea, lui Starmer pentru 'tot ce a făcut pentru apărare' pe tot parcursul mandatului său, inclusiv pentru creşterea cheltuielilor pentru apărare, notează dpa.