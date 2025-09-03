Statele Unite au atins în august un nou record al exporturilor de GNL

Exporturile de gaz natural lichefiat (GNL) ale Statelor Unite au atins în august cel mai ridicat nivel din istorie, pe măsură ce instalaţiile au ieşit din perioadele de mentenanţă, iar noua facilitate Plaquemines a Venture Global şi-a mărit producţia, arată date preliminare ale LSEG, citate de Reuters.

Livrările au totalizat 9,33 milioane tone, depăşind recordul anterior din aprilie (9,25 milioane tone) şi peste nivelul de 9,1 milioane tone din iulie. Plaquemines, a doua cea mai mare uzină de GNL din SUA, cu o capacitate anuală de 27,2 milioane tone, a vândut 1,6 milioane tone în august - echivalentul a 17% din exporturile totale americane.

Europa a rămas principala destinaţie, cu 6,16 milioane tone (66% din total), în creştere faţă de 58% în iulie. Preţurile europene ale gazelor au scăzut la 11,13 dolari pe milion de unităţi termice britanice (mmBtu), iar în Asia la 11,63 dolari/mmBtu. Exporturile către Asia au coborât uşor, la 1,47 milioane tone, potrivit sursei.

Egiptul, care se confruntă cu scăderea producţiei interne, a importat nouă încărcături de GNL american, totalizând 0,57 milioane tone (6% din exporturi). În schimb, livrările către America Latină au scăzut la 0,69 milioane tone (7%), în condiţiile în care regiunea a fost aprovizionată din Trinidad şi Tobago.

Potrivit LSEG, 4% din exporturile americane, circa 0,37 milioane tone, au plecat fără o destinaţie clară, rămânând disponibile pentru noi comenzi.