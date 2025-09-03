Statele Unite au deschis focul asupra unei „nave care transporta droguri” din Venezuela

Donald Trump a anunţat marţi că forţele americane au tras asupra unei „nave care transporta droguri” şi care tocmai părăsise Venezuela, în condiţiile în care Statele Unite au efectuat o desfăşurare militară în Caraibe, denunţată de Caracas, relatează AFP, de la care menţionpm următoarele. Secretarul de stat Marco Rubio a informat ulterior că a fost vorba de un „atac letal”, iar Donald Trump a precizat pe Truth Social că lovitura s-a soldat cu 11 morţi şi a vizat banda venezueleană Tren de Aragua.

Washingtonul a anunţat recent trimiterea mai multor nave de război în Caraibe cu scopul de a combate traficul internaţional de droguri, preşedintele american acuzându-l pe omologul său venezuelean Nicolas Maduro că girează o reţea de trafic de droguri.

Armata americană „a tras asupra unei nave (...), o navă care transporta droguri, multe droguri”, a declarat marţi Donald Trump într-o conferinţă de presă la Casa Albă.

Această intervenţie a avut loc „în sudul Caraibelor” şi a vizat o navă „care părăsise Venezuela”, a precizat ulterior şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio. El a spus că armata SUA a efectuat „o lovitură letală” împotriva navei cu droguri din Venezuela.

Luni, Nicolas Maduro a denunţat „ameninţarea” reprezentată de opt nave americane şi un submarin, care „ţintesc Venezuela”. El a sugerat chiar posibilitatea unei debarcări americane şi a unei dorinţe SUA de a „schimba regimul” în Venezuela.

Venezuela este pregătită pentru „lupta armată pentru apărarea teritoriului naţional”, a asigurat Maduro, deşi Statele Unite nu au ameninţat niciodată public că îi vor invada ţara.