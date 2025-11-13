Statele Unite au oprit producţia monedei de un cent, devenită prea costisitoare

Statele Unite au bătut miercuri pentru ultima oară o monedă de un cent, a cărei producţie costă mai mult decât valoarea sa nominală. Serviciul Monetăriei a anunţat într-un comunicat că nu vor mai fi puse în circulaţie monede noi de un cent, punând capăt unei producţii vechi de 232 de ani, relatează AFP.

„Moneda de un cent a jucat mult timp un rol important în viaţa de zi cu zi a americanilor, de la începuturile sistemului economic şi până în prezent. Cu toate acestea, factorii economici şi industriali, combinaţi cu evoluţia comportamentului consumatorilor, au făcut ca producţia acesteia să devină neviabilă”, a subliniat administraţia.

„În ultimul deceniu, costul de producţie al fiecărui penny (moneda de un cent) a crescut de la 1,42 cenţi la 3,69 cenţi per penny”, a precizat Monetăria. „Se estimează că există 300 de miliarde de penny în circulaţie, ceea ce depăşeşte cu mult cantitatea necesară pentru tranzacţii”, potrivit comunicatului.

Preşedintele american Donald Trump a cerut în februarie să se oprească producţia acestei monede, pentru a reduce cheltuielile publice. „Să eliminăm risipa din bugetul marii noastre naţiuni, chiar dacă este vorba de cent cu cent”, a declarat el.

Monetăria precizează că intenţionează să bată monede de un cent în viitor, dar numai ca monede de colecţie.

Şi alte ţări au renunţat deja la producţia monedelor de un cent, cum ar fi vecina Canada în 2012, tot din motive de costuri şi de uzanţă.