Stelian Ion: Protestul magistraţilor va întoarce societatea împotriva lor

I.S.
Politică / 26 august, 20:19

Stelian Ion: Protestul magistraţilor va întoarce societatea împotriva lor

Fostul ministru al Justiţiei, Stelian Ion, critică protestele magistraţilor faţă de proiectul Guvernului privind pensiile speciale şi avertizează că această formă de manifestare va întoarce societatea împotriva lor.

„Mă tem că protestul magistraţilor nu va avea decât un singur efect: va întoarce cu şi mai multă forţă întreaga societate împotriva lor. Această formă de protest care depăşeşte limita legii loveşte direct în justiţiabili, nicidecum în guvern. Este o mişcare profund neinspirată”, afirmă Stelian Ion.

Acesta subliniază că „magistraţii cer azi retragerea proiectului de lege al Guvernului privind pensiile speciale. Nu propun modificarea sau îmbunătăţirea lui prin amendamente, ci pur şi simplu retragerea proiectului”.

„Practic, o putere în stat se consideră deasupra celorlalte, îşi depăşeşte rolul constituţional şi încalcă flagrant principiul separaţiei puterilor în stat şi al egalităţii în faţa legii. Pentru că, aşa cum ne explica preşedinta CSM, se consideră «unici», adică speciali în raport cu toate celelalte categorii profesionale, ar dori probabil să îşi stabilească singuri pensiile, salariile şi vârsta de pensionare. Doar că lucrurile nu pot funcţiona aşa într-un stat de drept”, adaugă fostul ministru al Justiţiei.

În opinia sa, CSM ar trebui să se preocupe de problemele reale ale justiţiei: „Ar fi fost extraordinar dacă majoritatea celor din CSM ar fi fost preocupaţi şi de faptul că dosarele penale se prescriu pe bandă rulantă, că unii judecători dau decizii controversate, că unii procurori dorm pe dosare, că fenomenul corupţiei din justiţie nu mai este cercetat şi sancţionat şi că în ţara asta există un profund sentiment de injustiţie, iar asta nu din cauza mass-media, a politicienilor sau a influencerilor. Dar preocupările CSM pare că se concentrează doar pe conservarea unor drepturi. Cam aici am ajuns.”

Ziarul BURSA

26 august

Citeşte Ziarul BURSA din 26 august

