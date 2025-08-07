Storia: România este campioană la creşterea preţurilor chiriilor din Uniunea Europeană

Datele publicate de Eurostat pentru luna iunie 2025 arată că România a înregistrat cea mai mare creştere a chiriilor din Uniunea Europeană comparativ cu iunie 2024, potrivit unui comunicat Storia emis redacţiei. Mai exact, chiriile au crescut în ţara noastră cu 5,8%, într-un ritm de peste două ori mai mare comparativ cu media Uniunii Europene de 2,3%.

Singura ţară membră a Uniunii care a mai raportat o creştere cu peste 5% a chiriilor a fost Estonia, în timp ce alte trei ţări din apropiere de România au înregistrat majorări cu peste 4%: Ungaria, Slovacia şi Croaţia. În schimb, Grecia a înregistrat o creştere cu 3,56%, în timp ce Bulgaria a raportat o majorare cu puţin peste 3%.

La polul opus, principalele economii ale Uniunii au înregistrat creşteri procentuale mai mici decât media. Astfel, chiriile au crescut cu 2,27% în Spania, cu 2,01% în Germania, cu 1,79% în Italia şi 0,86% în Franţa. Nicio ţară europeană nu a raportat o scădere a chiriilor, însă alte două state au înregistrat diferenţe pozitive mai mici de 1%, pe lângă Franţa: Cipru (0,48%) şi Elveţia (0,2%).

Datele raportate de Eurostat nu reprezintă o surpriză majoră. Pe de o parte, România este de regulă una dintre ţările europene cu cele mai accesibile preţuri la locuinţe raportat la veniturile medii, motiv pentru care şi preţurile cresc într-un ritm mai alert comparativ cu cele mai multe state dezvoltate din Europa de Vest, chiar dacă înregistrează variaţii mai mici comparativ cu statele din regiunea estică.

Pe de altă parte, cea mai mare creştere procentuală a chiriilor este de asemenea explicabilă prin faptul că, în special în statele vest-europene, chiriile au ajuns deja la valori nominale foarte ridicate, greu accesibile de o bună parte a populaţiei.

Potrivit sursei, în iulie 2025, preţurile chiriilor s-au menţinut relativ stabile comparativ cu luna precedentă, însă au înregistrat o creştere medie de 5% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, pentru apartamentele cu 1 până la 4 camere. Cele mai ridicate preţuri medii se regăsesc în Bucureşti, în special în Sectorul 1 (750 euro) şi Sectorul 2 (675 euro), conform preţurilor medii din anunţurile publicate pe Storia, platforma de imobiliare lansată de OLX. La polul opus, cele mai accesibile chirii sunt în Arad (360 euro) şi Timişoara (420 euro).

„În luna iulie am înregistrat o creştere de 27% în numărul de contactări pentru apartamentele de închiriat, comparativ cu luna anterioară. Ne apropiem de perioada în care, în mod tradiţional, se intensifică cererea pe piaţa chiriilor, iar începutul lunii august confirmă această tendinţă comparând cu anul anterior. Dinamica mai bună observată pe segmentul chiriilor, comparativ cu cel al vânzărilor, poate fi pusă pe seama recentelor schimbări fiscale cu privire la majorarea TVA-ului pentru locuinţele noi, care ar putea determina o parte dintre potenţialii cumpărători să amâne achiziţia şi să rămână în chirie pe termen scurt sau mediu”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe OLX Group (Storia şi OLX Imobiliare în RO).

În Bucureşti, preţurile medii ale chiriilor s-au menţinut relativ constante de la o lună la alta, însă, raportat la aceeaşi perioadă a anului trecut, diferenţele sunt semnificative. Cea mai mare creştere procentuală a fost înregistrată la apartamentele cu trei camere din Sectorul 2, unde chiria medie a crescut cu 19%, de la 750 la 895 de euro. În cazul garsonierelor, s-au observat creşteri de 14% în Sectoarele 3 şi 6.

Aşa cum se întâmplă frecvent în Capitală, preţurile variază semnificativ în funcţie de sector şi de tipul locuinţei. La garsoniere, cele mai mari chirii medii sunt în Sectorul 1 (450 de euro), urmat de Sectorul 6, unde chiria media este de 400 de euro pe lună. Cele mai accesibile garsoniere se găsesc în Sectorul 5 (350 de euro) şi Sectorul 2 (360 de euro).

Pentru apartamentele cu două camere, cele mai ridicate valori se înregistrează în Sectorul 1, cu o medie de 670 de euro, urmat de Sectorul 2 (620 euro) şi Sectorul 5 (593 euro). Cele mai scăzute preţuri apar în Sectorul 4, unde chiria medie pentru două camere este de 500 de euro.

În cazul apartamentelor cu trei camere, cea mai mare chirie medie este în Sectorul 1 (1.100 de euro), în scădere cu 8% faţă de luna precedentă, urmat de Sectorul 2, unde se atinge o medie de 895 de euro. În celelalte sectoare, preţurile rămân sub pragul de 700 de euro, cu cele mai mici valori în Sectoarele 4 şi 6, unde media este de 600 de euro.

La nivel general, datele din luna iulie confirmă tendinţa de creştere moderată a chiriilor în marile oraşe, în special pentru apartamentele cu două şi trei camere. Cele mai mari scumpiri ale lunii s-au înregistrat la garsonierele din Timişoara (+14%) şi Oradea (+12%), în timp ce Cluj-Napoca se menţine în topul celor mai scumpe pieţe, cu chirii medii de 599 de euro pentru două camere şi 730 de euro pentru trei camere. În contrast, oraşe precum Braşov sau Sibiu au avut evoluţii mai temperate, iar în Constanţa s-au observat chiar uşoare scăderi în cazul garsonierelor. Aceste variaţii reflectă dinamica specifică fiecărei pieţe locale, influenţată atât de cerere, cât şi de proximitatea de centre universitare sau atracţii turistice.

CLUJ-NAPOCA se menţine printre oraşele cu cele mai mari chirii din ţară, cu valori medii în uşoară creştere faţă de aceeaşi lună a anului trecut. Preţul garsonierelor s-a menţinut constant, la 400 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere s-au scumpit cu 5%, ajungând la 599 de euro. Pentru locuinţele cu trei camere, chiria medie a crescut tot cu 5%, până la 730 de euro.

IAŞI: În luna iulie, chiriile pentru garsoniere au ajuns la 350 de euro, în creştere cu 9% faţă de anul trecut. Apartamentele cu trei camere s-au scumpit, de asemenea, cu 10%, până la 550 de euro. În schimb, chiria medie pentru apartamentele cu două camere s-a menţinut la acelaşi nivel ca în 2024 - 450 de euro.

BRAŞOV: Chiriile au rămas stabile pentru apartamentele cu două camere (500 euro), în timp ce garsonierele au înregistrat o uşoară creştere (+3%), ajungând la 360 de euro. Apartamentele cu trei camere s-au scumpit cu 8%, situându-se la 650 de euro.

CONSTANŢA: Preţul mediu pentru garsoniere a scăzut cu 9% faţă de anul trecut, ajungând la 300 de euro. Apartamentele cu două camere s-au menţinut la 500 de euro, iar cele cu trei camere s-au apreciat uşor, până la 700 de euro (+2%).

TIMIŞOARA: Cele mai mari creşteri ale lunii iulie se observă la garsoniere (+14%), care au ajuns la un preţ mediu de 291 de euro. Chiriile pentru apartamentele cu două camere au crescut cu 7% (430 euro), iar cele pentru apartamentele cu trei camere au crescut uşor, cu doar 1%, ajungând la 500 de euro.

SIBIU: Chiria medie pentru garsoniere a rămas constantă, la 300 de euro. Aceeaşi tendinţă a fost observată şi în cazul apartamentelor cu două camere (400 euro). Apartamentele cu trei camere au înregistrat o uşoară scădere, ajungând la 500 de euro (-4%).

ORADEA: Garsonierele s-au scumpit în ultima lună, ajungând la 270 de euro (+12%). Apartamentele cu două camere au stagnat la 400 de euro, în timp ce cele cu trei camere au crescut uşor (+3%), până la 500 de euro.

CRAIOVA: Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, chiriile pentru garsoniere s-au menţinut la 300 de euro. Apartamentele cu două camere au crescut uşor (+1%), ajungând la 400 de euro, iar cele cu trei camere s-au apreciat cu 10%, până la 550 de euro.

ARAD: Evoluţiile au fost mixte. Chiria medie pentru garsoniere a scăzut la 215 euro (-5%), iar pentru apartamentele cu trei camere, a scăzut cu 16%, ajungând la 430 de euro. În schimb, locuinţele cu două camere s-au scumpit cu 6%, preţul lor mediu de închiriere fiind de 370 de euro.

Analiza a fost realizată de Storia - platforma de imobiliare lansată de OLX, ca parte din iniţiativa „Drumul inteligent spre acasă”, prin care brandul îşi propune să contribuie la transparentizarea informaţiilor necesare tuturor cumpărătorilor, chiriaşilor, proprietarilor, agenţilor şi dezvoltatorilor, cu scopul de a-i susţine să ia decizii imobiliare în cunoştinţă de cauză.