Strategia BRD: experienţă digitală completă prin multicurrency şi banking online

BRD a anunţat ieri introducerea opţiunii Multicurrency pentru cardurile de debit, o inovaţie care schimbă modul în care clienţii îşi gestionează banii şi plăţile internaţionale, oferindu-le libertate, control şi eficienţă într-o singură soluţie digitală. Disponibilă direct în aplicaţia YOU BRD, funcţionalitatea permite asocierea mai multor conturi în valute diferite - euro, dolari sau lire sterline - unui singur card de debit în lei, eliminând astfel barierele conversiei valutare şi costurile suplimentare care apăreau în mod obişnuit la tranzacţiile externe.

Concret, utilizatorii pot deschide rapid conturi noi în valută sau pot conecta conturile deja existente cardului lor principal, stabilind din aplicaţia de mobile banking ordinea de debitare în funcţie de nevoi, oferindu-le o experienţă intuitivă şi un nivel ridicat de personalizare. Schimbul valutar are loc la curs preferenţial direct în YOU BRD, asigurându-se astfel accesul la o rată mai avantajoasă şi la un flux simplificat pentru alimentarea conturilor în valută.

Mădălina Teodorescu, Director General adjunct BRD Groupe Societe Generale, a afirmat, în cadrul conferinţei de presă susţinută cu prilejul lansării noii opţiuni digitale: "Prin lansarea opţiunii Multicurrency ne respectăm promisiunea de a oferi soluţii digitale performante şi inovative, care răspund cerinţelor actuale ale clienţilor noştri şi le facilitează gestionarea eficientă a fondurilor în mai multe valute. Este un produs pe care mi l-am dorit tocmai pentru că este foarte important să plătim în valuta respectivă. Poate aţi fost în situaţia în care la POS-urile din străinătate, de oriunde în Europa, sunteţi întrebaţi dacă plătiţi în lei, în euro sau în moneda ţării respectiv. Sfatul meu este să plătiţi în moneda ţării respective, ba mai mult să folosiţi multicurrency, deoarece în absenţa lui intervine conversia. Dacă nu aveţi banii în contul respectiv, se efectuează conversia la un curs stabilit de bancă sau de una dintre organizaţiile VISA sau Mastercard. Ce aduce multicurrency este posibilitatea pentru client de a-şi negocia cursul fie din aplicaţie, dacă este client şi are curs negociat, fie pe telefon direct cu trezoreria, ca să poată să-şi cumpere valuta respectivă la un curs mai avantajos. Deci este o modalitate de optimizare a conversiilor sau a schimburilor valutare”.

Multicurrency poate fi activată pentru cardurile BRD Mastercard şi Visa din oferta curentă, inclusiv ISIC, Standard, Gold, Platinum şi Noir, ceea ce înseamnă că se adresează atât clienţilor obişnuiţi, cât şi celor care folosesc produse premium şi aşteaptă un nivel superior de flexibilitate şi beneficii. Avantajele sunt imediate şi considerabile: eliminarea conversiei valutare la plăţile şi retragerile internaţionale, posibilitatea de a efectua până la opt retrageri gratuite pe lună (câte două pentru fiecare cont în valută asociat), utilizarea aceluiaşi card în toate situaţiile - fizic, contactless sau prin Apple Pay şi Google Pay - şi administrarea completă şi sigură a opţiunii direct din aplicaţie, fără vizite în agenţie şi fără proceduri suplimentare.

Potrivit datelor prezentate, wallet-ul multicurrency acoperă în acest moment peste 95% din tranzacţiile pe care clienţii BRD le efectuează. Un alt punct forte privind multicurrency-ul oferit de BRD este că nu există fluctuaţii de curs valutar în cursul săptămânii, deoarece banca nu lucrează cu cursuri dinamice, în scopul de a acoperi nevoile clienţilor şi de a le oferi produse de top. Reprezentanţii BRD au mai afirmat că în acest moment 1,86 milioane din clienţii băncii sunt activi în aplicaţia YOU BRD, prin clienţi activi înţelegând că au minim două tranzacţii pe lună. Potrivit aceloraşi surse, BRD are în prezent peste 2,1 milioane clienţi.

• Banking echilibrat la BRD: inovaţia digitală îmbinată cu modelul bancar tradiţional

Referitor la sistemul de banking online, Mădălina Teodorescu a ţinut să precizeze că BRD Groupe Societe Generale rămâne o instituţie bancară ce alătură modelului tradiţional de banking modelul de inovaţie digitală.

Domnia sa a spus: "Este o ambiţie a întregii echipe BRD de a demonstra pieţei că inovaţia digitală şi modelul de banking tradiţional pot să meargă mână în mână foarte bine şi considerăm că acest model de banking, inovaţie digitală şi model tradiţional, este cu adevărat modelul de banking de bancă universală care adresează către toate segmentele de clienţi. Vorbim despre un journey digital 100% şi de asemenea suntem foarte mândri că suntem prima bancă care am lansat multicurrency. Ieri a fost prima zi în care peste noapte colegii, până la 4:00 dimineaţa, au stat şi au încărcat noua versiune de YOU BRD şi în privinţa înrolării clienţilor care deschid un cont, procedura digitală durează doar câteva minute”.

Potrivit datelor prezentate de reprezentanţii BRD în conferinţa de presă de ieri, printre primii clienţi care au parcurs întregul proces de înrolare digitală s-au numărat o persoană în vârstă de 65 ani şi una în vârstă de 20 ani, fapt ce înseamnă validarea scopului avut în vedere la noua versiune a aplicaţiei You BRD, care oferă o gamă largă de produse financiar-bancare, încă de la primul click, pentru că prima impresie contează.

Mădălina Teodorescu a arătat: "De ce spunem că prima impresie contează? Pentru că atât cât stai la o cafea, dacă îţi doreşti să devii client BRD poţi să o faci foarte repede. Ai pachet, ai tot, ai acces în aplicaţie în care poţi să beneficiezi de toate produsele pe care le avem disponibile online în momentul de faţă. Poţi să-ţi mai deschizi un cont curent, poţi să accesezi multicurrency, poţi să accesezi fluxuri de creditare online, de produse de investiţii online. Gama noastră din zona digitală este amplă în momentul de faţă. Avem clienţi care tranzacţionează digital şi care accesează fluxurile acestea. De exemplu, unul din două credite de nevoi personale sunt în online în momentul de faţă. Aşa că am făcut o redesenare completă a modului în care clientul începe relaţia cu noi. Pentru că, da, o să tot zic, prima impresie contează şi vrem ca aceea să fie memorabilă, iar clientul să aibă o gamă întreagă de produse, de cashback, moduri de loialitate şi tot ce este acolo. Mai mult, din perspectivă digitală stăm foarte aproape de clienţi şi de procesele cele mai dureroase în momentul de faţă pentru pentru ei. Motiv pentru care recent am lansat rambursarea anticipată pentru creditele ipotecare şi de consum direct în aplicaţie. Rambursarea anticipată parţială era un punct dureros al clienţilor noştri. Pe lângă aceasta, toate actualizările de date se fac direct, extrem de rapid, din aplicaţie, pentru că ştim că drumurile la bancă nu sunt plăcute pentru astfel de situaţii”.

• Oamenii, factor important pentru BRD în transformarea digitală

Directorul General adjunct al BRD Groupe Societe Generale a înlăturat şi temerile privitoare la eventuale disponibilizări sau închideri de sucursale, odată cu generalizarea utilizării aplicaţiei YOU BRD.

Mădălina Teodorescu a precizat: "Noi considerăm că tehnologia este doar un sprijin pentru clienţii noştri cărora le oferim aplicaţii care aduc confort şi simplitate în adresarea serviciilor bancare. Nu considerăm că tehnologia va înlocui oamenii. (...) Sunt două modalităţi de a eficientiza: prima, în care eficientizezi şi renunţi la personal, şi a doua - în care eficientizezi şi eliberezi timpul personalului pentru a creşte. Noi ne propunem să creştem. Este evident că suntem într-o piaţă în care competiţia este dură. Sunt procese de achiziţii şi fuziuni care până la urmă schimbă clasamentul bancar şi ambiţia noastră este în continuare să rămânem o bancă de top în România, să livrăm clienţilor produse şi servicii şi evident avem nevoie să creştem. De altfel, dacă urmăriţi, trimestrial noi listăm creşteri în în zona de business, în zona comercială şi nu numai, eficientizări de costuri în egală măsură. Şi lucrul acesta evident se întâmplă cel puţin de cinci-şase trimestre. Da, creştem în cotă de piaţă dacă ne uităm pe zona de credite, atât în zona de retail, cât şi în zona de corporate. Banca este pe o dinamică de creştere a cotei de piaţă constantă în ultimii doi ani. Deci nu se pune problema nici de închidere de sucursale, dar evident că există o eficientizare. Sigur, dacă ne uităm acum 10 ani, probabil că numărul de unităţi BRD era mult mai mare. Dacă ne uităm faţă de anul trecut, probabil că acum avem 30 de unităţi mai puţin. Nu avem în momentul de faţă o ambiţie să închidem reţeaua de unităţi. Credem în continuare într-o amprentă cu unităţi teritoriale solide şi vrem să păstrăm acest model tradiţional, completându-l cu modelul digital şi inovator”.

Directorul general adjunct al BRD Groupe Societe Generale a vorbit şi despre comportamentul clienţilor privind creditarea, după aprobarea de către guvern a noilor pachete de măsuri fiscale. Domnia sa a arătat că există în acest moment o emoţie, iar impredictibilitatea financiară naşte un comportament care invită la prudenţă.

Mădăllina Teodorescu a precizat: „Se pot crea situaţii din cauza unor posibile pierderi a joburilor sau diminuarea veniturilor, care pot duce la imposibilitate de plată. A fost o discuţie în BRD şi am anticipat această situaţie. Avem economişti în interiorul BRD, am anticipat, poate în defavoarea dinamicii de creştere a business-ului, am fost mai prudenţi, am sfătuit clienţii spre un grad de îndatorare mai mic, am încercat să-i sfătuim şi să îi îndreptăm spre produse mai predictibile”.

Din informaţiile transmise de domnia sa am reţinut că, în actualele condiţii economico-financiare şi sociale din ţara noastră, a crescut numărul debitorilor-persoane fizice în privinţa rambursării creditelor de nevoi personale.