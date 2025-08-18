Studenţii din Timişoara ies în stradă împotriva măsurilor de austeritate: „Educaţia nu e o cheltuială, ci o investiţie”

Studenţii din Timişoara au ieşit în stradă pentru a protesta faţă de tăierile bugetare şi diminuarea sprijinului acordat vieţii universitare. Adunaţi în faţa Universităţii de Vest, tinerii au pornit în marş spre Piaţa Unirii, unde au pus în scenă manifestul „Mi-am pierdut biletul”, ignorând ploaia şi transformând centrul istoric într-o arenă a nemulţumirilor.

Aceştia au defilat cu un tren de carton, realizat în stilul unui dragon de paradă, simbol al reducerii cu 90% a facilităţilor de transport, dar şi al dificultăţilor crescute în acoperirea cheltuielilor de deplasare.

„Transportul gratuit însemna nu doar drumurile către casă, ci şi participarea la conferinţe şi evenimente academice. Acum, aceste costuri devin o povară greu de suportat pentru mulţi dintre noi”, au subliniat studenţii, atrăgând atenţia că noile măsuri afectează în special tinerii din medii defavorizate.

În Piaţa Libertăţii, al doilea moment artistic, „Oameni de Hârtie”, i-a prezentat pe studenţi drept foi fragile, dar unite într-un marş hotărât împotriva reducerii burselor şi eliminării altor beneficii. „Bursa nu este un lux, ci o necesitate. Majoritatea dintre noi depind de ea pentru a putea continua studiile”, au transmis protestatarii.

Reprezentanţii OSUT şi ANOSR au avertizat că educaţia continuă să fie tratată ca o cheltuială şi nu ca o investiţie, fapt ce amplifică inegalităţile şi restrânge accesul la învăţământ. „Avem o analiză detaliată care arată efectele asupra studenţilor şi evoluţia finanţării universitare în ultimii zece ani. Aşteptăm un dialog real cu premierul şi ministrul Educaţiei. Nu putem vorbi de dezvoltare fără a investi cel puţin 6% din PIB în educaţie”, a declarat Miruna Iancu, reprezentanta ANOSR.

Protestele s-au desfăşurat în cadrul StudentFest, cel mai longeviv festival studenţesc din România, care, în acest an, a depăşit zona culturală şi s-a transformat într-un apel social, punând în prim-plan dificultăţile cu care se confruntă studenţii din întreaga ţară.