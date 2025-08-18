Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Studenţii din Timişoara ies în stradă împotriva măsurilor de austeritate: „Educaţia nu e o cheltuială, ci o investiţie”

I.S.
Miscellanea / 18 august, 14:20

Studenţii din Timişoara au ieşit în stradă pentru a protesta faţă de tăierile bugetare şi diminuarea sprijinului acordat vieţii universitare. Adunaţi în faţa Universităţii de Vest, tinerii au pornit în marş spre Piaţa Unirii, unde au pus în scenă manifestul „Mi-am pierdut biletul”, ignorând ploaia şi transformând centrul istoric într-o arenă a nemulţumirilor.

Aceştia au defilat cu un tren de carton, realizat în stilul unui dragon de paradă, simbol al reducerii cu 90% a facilităţilor de transport, dar şi al dificultăţilor crescute în acoperirea cheltuielilor de deplasare.

„Transportul gratuit însemna nu doar drumurile către casă, ci şi participarea la conferinţe şi evenimente academice. Acum, aceste costuri devin o povară greu de suportat pentru mulţi dintre noi”, au subliniat studenţii, atrăgând atenţia că noile măsuri afectează în special tinerii din medii defavorizate.

În Piaţa Libertăţii, al doilea moment artistic, „Oameni de Hârtie”, i-a prezentat pe studenţi drept foi fragile, dar unite într-un marş hotărât împotriva reducerii burselor şi eliminării altor beneficii. „Bursa nu este un lux, ci o necesitate. Majoritatea dintre noi depind de ea pentru a putea continua studiile”, au transmis protestatarii.

Reprezentanţii OSUT şi ANOSR au avertizat că educaţia continuă să fie tratată ca o cheltuială şi nu ca o investiţie, fapt ce amplifică inegalităţile şi restrânge accesul la învăţământ. „Avem o analiză detaliată care arată efectele asupra studenţilor şi evoluţia finanţării universitare în ultimii zece ani. Aşteptăm un dialog real cu premierul şi ministrul Educaţiei. Nu putem vorbi de dezvoltare fără a investi cel puţin 6% din PIB în educaţie”, a declarat Miruna Iancu, reprezentanta ANOSR.

Protestele s-au desfăşurat în cadrul StudentFest, cel mai longeviv festival studenţesc din România, care, în acest an, a depăşit zona culturală şi s-a transformat într-un apel social, punând în prim-plan dificultăţile cu care se confruntă studenţii din întreaga ţară.

Opinia Cititorului ( 1 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 18.08.2025, 14:33)

    Vezi, asta inseamna pomenile. Toata lumea se bucura cand le dai, iar cand nu mai poti da ai incurca-t caci se pretinde. Aici vorbesc si de pomenile ce le dai personal. Dadeam banuti unei cersetoare cu un copil la lidl. Am inceput cu 0,5 lei, cel mai mult i-am luat 1 punga de cartofi congelati si un ulei. Deja ultima data cand m-a vazut mi-a cerut: un pui, un ulei, cartofi, paine, si inca mai continua lista , daor ca i-am zis nu. Morala: e usor sa pornesti, f greu sa te opresti, iar pretentiile cresc la infinit.

    Noi n-am avut nici tren gratuit sau redus, nici burse la liceu, la facultate doar peste 8.50.

    Si totusi am apreciat faptul ca scoala a fost gratis. Azi elevul vrea si bani ca sa mearga la scoala. De ce nu si o masina. 

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

