Studenţii transformă superstiţiile în instrument de reciclare

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 22 aprilie

English Version

Un proiect inedit, care îmbină tradiţiile populare cu mesajele moderne de mediu, a câştigat competiţia „Student Innovation Challenge / What's Next?”, organizată la Universitatea din Bucureşti. Intitulat sugestiv „Rupi blestemul când reciclezi”, demersul propus de cinci studenţi de la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării mizează pe influenţa superstiţiilor în comportamentul românilor pentru a încuraja reciclarea aparatelor electrice vechi. „Pentru că superstiţiile sunt încă un factor puternic în modul în care oamenii iau decizii, am vrut să le folosim în avantajul nostru pentru a construi o campanie educativă şi publicitară cu impact real”, au explicat membrii echipei câştigătoare.

Idei creative pentru o problemă reală

Competiţia a reunit peste 50 de studenţi din mai multe universităţi din Bucureşti, care au propus soluţii din zona eco-tech-business pentru creşterea duratei de viaţă a electrocasnicelor şi reciclarea corectă a deşeurilor electronice. Evenimentul a fost organizat de Asociaţia Environ, în parteneriat cu LG Electronics România, şi a avut ca obiectiv stimularea inovaţiei în rândul tinerilor.

Juriul a evaluat proiectele după criterii precum originalitatea, claritatea, relevanţa, impactul şi fezabilitatea, iar premiile totale au ajuns la 5.000 de euro.

„Rupi blestemul când reciclezi”, tradiţie şi marketing

Proiectul câştigător pleacă de la ideea că obiectele defecte din casă sunt asociate, în imaginarul popular, cu energii negative sau ghinion. Studenţii au identificat credinţe precum: aparatele stricate „blochează energiile pozitive”;

dispozitivele vechi „păstrează emoţii negative” ale foştilor proprietari. Prin reinterpretarea acestor superstiţii, campania propune o schimbare de perspectivă: reciclarea devine nu doar un gest responsabil, ci şi unul „eliberator”.

Echipa formată din Andrei Pîrnog, Alexandra Georgiana Răduţ, Sellin Saban, Alexandru Vlad Sălăjean şi Miruna-Ioana Voican a fost recompensată cu o experienţă completă la UNTOLD 2026.

Taxe verzi şi aplicaţii inteligente

Competiţia a evidenţiat şi alte idei cu potenţial: „Impozitul verde” - propus de studenţi de la Facultatea de Administraţie şi Afaceri, prevede reduceri fiscale pentru cei care reciclează; „Dincolo de obiceiuri” - o iniţiativă axată pe reciclarea încărcătoarelor; „ReVibe” - o aplicaţie bazată pe inteligenţă artificială care estimează costul reparării aparatelor; „AgriClear” - soluţie tehnică pentru curăţarea solurilor afectate de deşeuri electronice; „ReRoot” - o aplicaţie care transformă reciclarea într-un gest cu valoare socială, oferind posibilitatea „adoptării” unui copac real.

Reciclarea, o provocare

Iniţiativa face parte dintr-un program mai amplu al Asociaţiei Environ, care urmăreşte creşterea gradului de colectare a deşeurilor electronice, în special în rândul studenţilor. Unul dintre obiectivele concrete este dotarea căminelor studenţeşti cu puncte dedicate de colectare. De altfel, 11 cămine ale Universităţii din Bucureşti beneficiază deja de astfel de facilităţi. Proiectele prezentate în competiţie arată o schimbare de paradigmă: tinerii nu mai privesc reciclarea doar ca pe o obligaţie, ci ca pe o oportunitate de inovaţie şi comunicare creativă. Într-un context în care deşeurile electronice reprezintă una dintre cele mai rapide surse de poluare la nivel global, astfel de iniţiative ar putea juca un rol esenţial în schimbarea comportamentelor - nu prin constrângere, ci prin idei care rezonează cultural cu publicul.

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

rominsolv.ro
eximbank.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Curs valutar BNR

21 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0988
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3365
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5603
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8563
Gram de aur (XAU)Gram de aur667.3968

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

targulnationalimobiliar.ro
carieraenergetica.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb