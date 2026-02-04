Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Studiu: 13 trilioane de dolari ar putea migra către noi forme de plăţi

U.B.
Bănci-Asigurări / 4 februarie, 12:36

Sursa foto: Accenture

Sursa foto: Accenture

Până la 13 trilioane de dolari din valoarea tranzacţiilor globale ar putea migra către noi forme de plăţi digitale până la finalul acestui deceniu, accelerând transformarea industriei bancare, potrivit raportului „Accenture Top Trends for Banking in 2026 - The Era of Unconstrained Banking”, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.

Studiul arată că sectorul bancar intră într-o etapă de schimbare structurală, determinată de progresele rapide în inteligenţa artificială, digitalizarea banilor şi modernizarea platformelor tehnologice, subliniază comunicatul. Barierele care au limitat până acum capacitatea de scalare, viteza de inovare şi flexibilitatea operaţională ale băncilor se estompează, iar deciziile strategice sunt tot mai mult înlocuite de acţiuni imediate, adaugă sursa citată.

Raportul identifică şase tendinţe majore care vor influenţa modul în care băncile creează valoare, gestionează riscurile şi concurează începând cu 2026, conform comunicatului de presă.

Sursa precizată mai arată că una dintre acestea vizează evoluţia banilor, pe fondul extinderii stablecoin-urilor, monedelor digitale ale băncilor centrale şi depozitelor tokenizate, care trec de la faza de testare la utilizarea la scară largă. Plăţile programabile permit integrarea datelor şi regulilor direct în tranzacţii, iar lipsa unei strategii clare în acest domeniu ar putea expune băncile la pierderi semnificative de venituri, avertizează autorii raportului, conform comunicatului.

În ceea ce priveşte experienţa clienţilor, comunicatul Accenture arată că relaţia cu banca se extinde dincolo de canalele tradiţionale, către platforme digitale şi ecosisteme bazate pe AI. Asistenţii conversaţionali devin tot mai sofisticaţi, iar experienţele fragmentate sunt identificate drept un risc major pentru instituţiile financiare, potrivit sursei amintite.

Un alt capitol important este viitorul muncii în banking, unde agenţii AI încep să redefinească productivitatea, evidenţiază sursa citată. Potrivit studiului, valoarea maximă a acestor tehnologii este obţinută atunci când implementarea lor este susţinută de leadership, reproiectarea rolurilor şi dezvoltarea competenţelor necesare colaborării dintre oameni şi sisteme AI, subliniază comunicatul.

Raportul evidenţiază şi importanţa modernizării infrastructurii tehnologice, în contextul în care investiţiile întârziate în sistemele de bază au generat costuri ridicate şi complexitate operaţională, conform comunicatului. Noile arhitecturi modulare şi capabilităţile AI generative permit, arată sursa citată, o modernizare realizată la ritmul cerut de industrie.

În zona de management al riscului, Accenture avertizează prin intermediul comunicatului de presă că riscurile financiare, operaţionale, cibernetice şi geopolitice sunt tot mai interconectate, iar abordările fragmentate limitează capacitatea de anticipare. O perspectivă integrată, bazată pe date şi AI, este considerată esenţială pentru următorul nivel de maturitate, se adaugă în sursa citată.

Totodată, competiţia se intensifică, pe fondul apariţiei unor noi jucători - fintech-uri, furnizori de plăţi, companii din zona crypto şi credit privat, care vizează segmentele tradiţionale ale bankingului, completează sursa. Raportul arată că peste 200 de trilioane de dolari în depozite şi împrumuturi sunt expuse acestor transformări, potrivit comunicatului de presă remis redacţiei.

