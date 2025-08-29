Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Studiu: Canabisul consumat pentru durere şi anxietate, asociat cu risc mai mare de paranoia

O.D.
Ziarul BURSA #Miscellanea / 29 august

Studiu: Canabisul consumat pentru durere şi anxietate, asociat cu risc mai mare de paranoia

English Version

Cel mai amplu studiu realizat până acum pe tema consumului de canabis arată că persoanele care încep să fumeze pentru a combate durerea, anxietatea sau depresia prezintă un risc mai mare de a dezvolta paranoia, comparativ cu cei care consumă în scop recreaţional. Cercetarea, condusă de specialişti de la Institutul de Psihiatrie, Psihologie şi Neuroştiinţe (IoPPN) de la King's College London, a fost publicată în jurnalul BMJ Mental Health.

Legătura dintre traume şi vulnerabilitate

Studiul vine în completarea unor analize anterioare care au evidenţiat o legătură între traumele din copilărie şi niveluri mai ridicate de paranoia la consumatorii de canabis. Acest context ar putea explica de ce anumite persoane, mai ales cele cu experienţe traumatice, sunt mai vulnerabile la efectele psihoactive ale plantei.

Diferenţa între scop medical şi recreaţional

Rezultatele sondajului Cannabis&Me, la care au participat 3.389 de actuali şi foşti consumatori de canabis din Londra, fără antecedente de psihoză clinică, au arătat un contrast clar: Cei care au început consumul pentru a gestiona durerea, anxietatea, depresia sau simptome psihotice minore au înregistrat scoruri mai ridicate de paranoia; Cei care au declarat că au început să consume pentru distracţie sau curiozitate au avut scoruri mult mai mici.

În prezent, canabisul medicinal este disponibil în Marea Britanie prin Serviciul Naţional de Sănătate (NHS) doar pentru pacienţi selectaţi - de exemplu, copii cu forme rare de epilepsie severă, persoane cu scleroză multiplă sau pacienţi oncologici afectaţi de greaţă severă cauzată de chimioterapie. Totuşi, clinici private oferă tratamente cu canabis şi pentru alte afecţiuni, inclusiv dureri cronice sau tulburări de sănătate mintală. În schimb, consumul recreaţional rămâne ilegal. Canabisul este încadrat ca drog de clasa B, iar deţinerea, cultivarea, distribuţia sau vânzarea sa sunt sancţionate prin lege.

Experţii avertizează: THC-ul, factor de risc

Specialiştii atrag atenţia că persoanele care consumă canabis pentru a-şi trata probleme de sănătate tind să utilizeze doze mai mari şi produse cu un conţinut ridicat de THC (tetrahidrocanabinol) - principalul compus psihoactiv al plantei. Acest lucru creşte probabilitatea apariţiei unor efecte adverse precum paranoia.

Cercetătorii subliniază că, deşi canabisul are beneficii potenţiale pentru anumite afecţiuni, consumul său trebuie atent monitorizat, mai ales în rândul persoanelor cu un istoric de traume sau probleme psihice. Rezultatele studiului ar putea contribui la îmbunătăţirea politicilor de sănătate publică şi la o mai bună înţelegere a modului în care motivaţiile consumului influenţează riscurile asociate cu utilizarea canabisului.

