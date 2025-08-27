Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Studiu Deloitte: Preţul contează mai mult decât brandul pentru trei sferturi dintre părinţi la cumpărăturile de şcoală

A.B.
Miscellanea / 27 august, 12:58

Studiu Deloitte: Preţul contează mai mult decât brandul pentru trei sferturi dintre părinţi la cumpărăturile de şcoală

Trei părinţi din patru spun că ar schimba brandul dorit cu unul mai ieftin dacă preţul devine prea mare, arată studiul Deloitte back-to-school 2025. Totodată, 65% ar alege magazine mai accesibile în locul celor preferate, iar 51% ar cumpăra mărci private în detrimentul celor consacrate.

Raportul arată că aceste opţiuni sunt determinate de contextul economic incert: 83% dintre părinţi se aşteaptă ca situaţia lor financiară să rămână neschimbată sau să se deterioreze, 54% invocă perspectiva încetinirii economiei, iar 52% se tem de noi creşteri de preţuri. Bugetul mediu alocat cumpărăturilor pentru începutul anului şcolar este de 570 dolari/copil, apropiat de nivelul din 2024, iar piaţa totală rămâne la circa 31 miliarde dolari.

Structura cheltuielilor se modifică: părinţii plătesc mai mult pentru haine şi accesorii (+6%), dar reduc sumele alocate pentru rechizite (-3%) şi tehnologie (-8%). Familiile cu venituri mici anticipează o creştere a cheltuielilor (+10%), în timp ce cele cu venituri medii şi mari se aşteaptă la scăderi (-7% şi -9%).

În paralel, 90% dintre părinţi intenţionează să înscrie copiii la activităţi extraşcolare, însă bugetul scade la 532 dolari/copil, de la 582 dolari în 2024. Motivele invocate includ dezvoltarea abilităţilor care nu pot fi înlocuite de inteligenţa artificială (83%), sprijinul pentru sănătatea mintală (87%) şi timpul liber câştigat de părinţi (55%).

Cumpărăturile se mută tot mai mult online şi în magazine generaliste: 83% aleg mass merchants, 68% online shops, iar 71% dintre respondenţi sunt dispuşi să aştepte mai mult pentru livrare dacă aceasta este gratuită. Totodată, 41% dintre părinţi iau în calcul reţelele sociale pentru achiziţii, iar o treime afirmă că vor folosi inteligenţa artificială pentru a compara preţuri.

„Rezultatele studiului indică faptul că preţul devine principalul criteriu în achiziţionarea produselor pentru începerea şcolii, dat fiind că părinţii sunt tot mai preocupaţi de gestionarea eficientă a bugetelor în actualul context economic. (...) Comercianţii trebuie să îşi ajusteze politica de preţuri pentru a rămâne relevanţi pentru clienţii aflaţi în căutarea celor mai avantajoase oferte”, a declarat Raluca Bâldea, Partener Servicii Fiscale, Deloitte România, şi Liderul industriei de retail şi bunuri de larg consum.

În privinţa sustenabilităţii, doar 18% dintre părinţi caută activ produse eco şi acceptă preţuri mai mari, în timp ce 33% ar cumpăra second-hand dacă există disponibilitate.

Studiul Deloitte back-to-school 2025, ajuns la a 18-a ediţie, a fost realizat pe baza unui sondaj în rândul a 1.200 de părinţi din SUA cu copii de şcoală.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Miscellanea

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

27 august

Citeşte Ziarul BURSA din 27 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

27 august
Ediţia din 27.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

27 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0629
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3681
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4137
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8714
Gram de aur (XAU)Gram de aur474.4798

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
oaer.ro
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
romexpo.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb