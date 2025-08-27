Studiu Deloitte: Preţul contează mai mult decât brandul pentru trei sferturi dintre părinţi la cumpărăturile de şcoală

Trei părinţi din patru spun că ar schimba brandul dorit cu unul mai ieftin dacă preţul devine prea mare, arată studiul Deloitte back-to-school 2025. Totodată, 65% ar alege magazine mai accesibile în locul celor preferate, iar 51% ar cumpăra mărci private în detrimentul celor consacrate.

Raportul arată că aceste opţiuni sunt determinate de contextul economic incert: 83% dintre părinţi se aşteaptă ca situaţia lor financiară să rămână neschimbată sau să se deterioreze, 54% invocă perspectiva încetinirii economiei, iar 52% se tem de noi creşteri de preţuri. Bugetul mediu alocat cumpărăturilor pentru începutul anului şcolar este de 570 dolari/copil, apropiat de nivelul din 2024, iar piaţa totală rămâne la circa 31 miliarde dolari.

Structura cheltuielilor se modifică: părinţii plătesc mai mult pentru haine şi accesorii (+6%), dar reduc sumele alocate pentru rechizite (-3%) şi tehnologie (-8%). Familiile cu venituri mici anticipează o creştere a cheltuielilor (+10%), în timp ce cele cu venituri medii şi mari se aşteaptă la scăderi (-7% şi -9%).

În paralel, 90% dintre părinţi intenţionează să înscrie copiii la activităţi extraşcolare, însă bugetul scade la 532 dolari/copil, de la 582 dolari în 2024. Motivele invocate includ dezvoltarea abilităţilor care nu pot fi înlocuite de inteligenţa artificială (83%), sprijinul pentru sănătatea mintală (87%) şi timpul liber câştigat de părinţi (55%).

Cumpărăturile se mută tot mai mult online şi în magazine generaliste: 83% aleg mass merchants, 68% online shops, iar 71% dintre respondenţi sunt dispuşi să aştepte mai mult pentru livrare dacă aceasta este gratuită. Totodată, 41% dintre părinţi iau în calcul reţelele sociale pentru achiziţii, iar o treime afirmă că vor folosi inteligenţa artificială pentru a compara preţuri.

„Rezultatele studiului indică faptul că preţul devine principalul criteriu în achiziţionarea produselor pentru începerea şcolii, dat fiind că părinţii sunt tot mai preocupaţi de gestionarea eficientă a bugetelor în actualul context economic. (...) Comercianţii trebuie să îşi ajusteze politica de preţuri pentru a rămâne relevanţi pentru clienţii aflaţi în căutarea celor mai avantajoase oferte”, a declarat Raluca Bâldea, Partener Servicii Fiscale, Deloitte România, şi Liderul industriei de retail şi bunuri de larg consum.

În privinţa sustenabilităţii, doar 18% dintre părinţi caută activ produse eco şi acceptă preţuri mai mari, în timp ce 33% ar cumpăra second-hand dacă există disponibilitate.

Studiul Deloitte back-to-school 2025, ajuns la a 18-a ediţie, a fost realizat pe baza unui sondaj în rândul a 1.200 de părinţi din SUA cu copii de şcoală.