Studiu FORTIM: Investitorii români au fost cei mai activi cumpărători de proprietăţi comerciale în primele nouă luni din 2025

Potrivit celui mai recent raport realizat de Fortim Trusted Advisors, membră în alianţa BNP Paribas Real Estate, investitorii români ocupă prima poziţie în clasamentul achiziţiilor de proprietăţi imobiliare comerciale din România, înregistrate în primele nouă luni ale anului 2025, conform unui comunicat transmis redacţiei.

În această perioadă, capitalul autohton a generat tranzacţii în valoare totală de 163,5 milioane de euro, reprezentând 31,9% din volumul total al pieţei de investiţii imobiliare. Portofoliul achiziţiilor realizate de investitorii români a inclus clădiri de birouri, centre comerciale, un hotel şi un parc industrial, confirmând o tendinţă clară de diversificare a plasamentelor.

”Capitalul românesc se maturizează vizibil, iar tot mai mulţi antreprenori aleg investiţiile imobiliare pentru stabilitate, randament şi diversificare. În 2025, observăm o prezenţă tot mai activă a investitorilor locali în segmentele de birouri şi retail”, afirmă Nicolae Ciobanu, Managing Partner - Head of Advisory la Fortim Trusted Advisors, membră în alianţa BNP Paribas Real Estate.

Tranzacţiile majore realizate de investitorii români

Cea mai mare achiziţie a unui investitor român în 2025 a fost cumpărarea clădirii de birouri Ethos House, din Bucureşti, de către Pavăl Holding, pentru suma de 24 milioane de euro.

Alte tranzacţii semnificative, cu valori cuprinse între 3 şi 20 milioane de euro, au vizat proprietăţi de birouri şi spaţii comerciale din Bucureşti şi din principalele oraşe regionale. Printre acestea se numără CSDA Siriului şi Pipera Business Tower (Bucureşti), Complexul comercial Ciolpani, Winmarkt Someş (Cluj-Napoca), Hotel Balada Saturn, Casa Moşilor (Bucureşti) şi Fabrica din Timişoara.

Foto: Ethos House, clădirea de birouri cumpărată cu cel mai mare buget de un investitor român în 2025

Investitorii străini: Marea Britanie şi Ungaria pe următoarele poziţii

Pe locul al doilea în clasamentul naţionalităţilor investitorilor se situează Marea Britanie, cu un volum total al tranzacţiilor de 156 milioane de euro. Toate aceste achiziţii au fost realizate de compania M Core, care a cumpărat şapte parcuri de retail amplasate în oraşe medii din România, precum şi centrul comercial Focşani Mall.

Ungaria ocupă poziţia a treia, cu un volum de 52 milioane de euro, reprezentat de achiziţia clădirii de birouri Equilibrium 1 (20.700 mp) de către compania Granit.

În afara acestor trei ţări, piaţa românească a atras în 2025 investiţii punctuale din Japonia, Spania, Israel, Liban, Cipru şi Belgia, însă cu volume mai reduse.

Evoluţia capitalului românesc pe piaţa imobiliară

Anul 2025 marchează o consolidare a capitalului autohton pe segmentul investiţiilor imobiliare comerciale. Totuşi, cel mai mare volum de investiţii româneşti a fost înregistrat în 2022, când Pavăl Holding a achiziţionat clădiri de birouri în valoare totală de 467 milioane de euro, reprezentând 49% din totalul tranzacţiilor dintr-un an record pentru piaţa de investiţii din România.