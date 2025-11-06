Studiu Raiffeisen Bank: 9 din 10 români intenţionează să cumpere de Black Friday în 2025

Interesul românilor pentru campaniile de reduceri de Black Friday se menţine la un nivel ridicat şi în acest an, potrivit unui studiu realizat de Raiffeisen Bank în parteneriat cu Appinio, transmis redacţiei. Aproximativ 87% dintre respondenţi au declarat că intenţionează să participe la Black Friday 2025, iar peste jumătate (56%) afirmă că au făcut cumpărături în fiecare ediţie anterioară.

Cele mai căutate produse rămân electronicele (56%), urmate de îmbrăcăminte şi încălţăminte (50%) şi electrocasnice (45%). Valoarea reducerii este principalul factor care influenţează decizia de cumpărare (80%), urmat de opiniile altor cumpărători (37%). Studiul arată că 36% dintre respondenţi plătesc cu cardul de debit, 26% aleg plata ramburs, iar 24% folosesc cardul de credit. Aproximativ jumătate dintre români (48%) au o listă clară de achiziţii, dar sunt deschişi şi la oferte neplanificate.

În privinţa bugetelor, 28% intenţionează să cheltuiască între 501 şi 1.000 de lei, iar 22% estimează că vor cheltui cu 25-50% mai mult decât anul trecut.

„Black Friday reprezintă o perioadă importantă pentru achiziţii planificate. Vedem tot mai des că oamenii analizează, compară ofertele şi îşi calculează bugetele înainte de a lua o decizie. Suntem alături de ei prin campania Yellow Friday, care aduce soluţii financiare pentru planurile personale şi antreprenoriale”, a declarat Mihail Ion, vicepreşedinte Retail la Raiffeisen Bank România.

În perioada 16 octombrie - 2 decembrie 2025, Raiffeisen Bank derulează campania Yellow Friday, care include credite de nevoi personale cu dobândă redusă, de la 5,75%, credite de refinanţare fără ipotecă, cu aceeaşi dobândă avantajoasă, şi un bonus de 350 de lei pentru clienţii care solicită un card de cumpărături Standard sau eMAG. Antreprenorii beneficiază, de asemenea, de reduceri de 50% la comisioanele de tranzacţionare pentru soluţiile de plată şi de zero comision în primele şase luni pentru pachetele de cont OPTIM, EXTRA sau ULTRA.

Studiul „Despre Bani 1:1” a fost realizat în luna octombrie 2025, prin metoda CAWI, pe un eşantion de 750 de persoane cu vârste între 18 şi 65 de ani, reprezentativ la nivel naţional.