Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Studiu Raiffeisen Bank: 9 din 10 români intenţionează să cumpere de Black Friday în 2025

A.B.
Bănci-Asigurări / 6 noiembrie, 17:16

Studiu Raiffeisen Bank: 9 din 10 români intenţionează să cumpere de Black Friday în 2025

Interesul românilor pentru campaniile de reduceri de Black Friday se menţine la un nivel ridicat şi în acest an, potrivit unui studiu realizat de Raiffeisen Bank în parteneriat cu Appinio, transmis redacţiei. Aproximativ 87% dintre respondenţi au declarat că intenţionează să participe la Black Friday 2025, iar peste jumătate (56%) afirmă că au făcut cumpărături în fiecare ediţie anterioară.

Cele mai căutate produse rămân electronicele (56%), urmate de îmbrăcăminte şi încălţăminte (50%) şi electrocasnice (45%). Valoarea reducerii este principalul factor care influenţează decizia de cumpărare (80%), urmat de opiniile altor cumpărători (37%). Studiul arată că 36% dintre respondenţi plătesc cu cardul de debit, 26% aleg plata ramburs, iar 24% folosesc cardul de credit. Aproximativ jumătate dintre români (48%) au o listă clară de achiziţii, dar sunt deschişi şi la oferte neplanificate.

În privinţa bugetelor, 28% intenţionează să cheltuiască între 501 şi 1.000 de lei, iar 22% estimează că vor cheltui cu 25-50% mai mult decât anul trecut.

„Black Friday reprezintă o perioadă importantă pentru achiziţii planificate. Vedem tot mai des că oamenii analizează, compară ofertele şi îşi calculează bugetele înainte de a lua o decizie. Suntem alături de ei prin campania Yellow Friday, care aduce soluţii financiare pentru planurile personale şi antreprenoriale”, a declarat Mihail Ion, vicepreşedinte Retail la Raiffeisen Bank România.

În perioada 16 octombrie - 2 decembrie 2025, Raiffeisen Bank derulează campania Yellow Friday, care include credite de nevoi personale cu dobândă redusă, de la 5,75%, credite de refinanţare fără ipotecă, cu aceeaşi dobândă avantajoasă, şi un bonus de 350 de lei pentru clienţii care solicită un card de cumpărături Standard sau eMAG. Antreprenorii beneficiază, de asemenea, de reduceri de 50% la comisioanele de tranzacţionare pentru soluţiile de plată şi de zero comision în primele şase luni pentru pachetele de cont OPTIM, EXTRA sau ULTRA.

Studiul „Despre Bani 1:1” a fost realizat în luna octombrie 2025, prin metoda CAWI, pe un eşantion de 750 de persoane cu vârste între 18 şi 65 de ani, reprezentativ la nivel naţional.

Opinia Cititorului ( 2 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 06.11.2025, 19:04)

    Cu ce sa mai cumpere ? Ca nu mai au bani …

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 06.11.2025, 19:15)

      Credite.

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Bănci-Asigurări

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

06 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 06 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

06 noiembrie
Ediţia din 06.11.2025

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

06 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0845
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4165
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4566
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7769
Gram de aur (XAU)Gram de aur568.9630

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb