Studiu Travel Planner: 40% dintre noi alocăm 350-500 euro pentru sejurul principal

Aproximativ 40% dintre noi intenţionăm să alocăm între 350 şi 500 de euro pe persoană pentru vacanţa principală din 2026, iar 32% suntem dispuşi să cheltuim între 500 şi 1.000 de euro, arată un studiu realizat de platforma de turism Travel Planner, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei.

Conform sursei menţionate, cercetarea, derulată online între 21 şi 28 ianuarie 2026 pe un eşantion de 699 de persoane, relevă că peste 60% dintre turişti aleg să îşi cumpere vacanţele din timp, prin early booking, cu 6-9 luni înainte. În ceea ce priveşte durata sejururilor, 54% preferă 6-7 zile, iar 18% ar sta 9-10 zile, adaugă comunicatul.

Destinaţiile preferate pentru vacanţa principală sunt Bulgaria (52%), Grecia (18%), alte ţări europene (10,5%) şi Turcia (10,1%), România situându-se pe locul cinci (5,3%), evidenţiază sursa precizată. În privinţa tipului de vacanţă, aproape 60% dintre turişti optează pentru pachete all-inclusive, iar 46% aleg ultra all-inclusive, potrivit comunicatului de presă.

Sursa menţionată adaugă că criteriile principale care definesc o vacanţă reuşită sunt condiţiile bune de cazare la un preţ corect (70%), relaxarea şi lipsa grijilor (49%) şi timpul petrecut cu cei dragi (44%). Problemele de cazare rămân principala sursă de neplăceri în vacanţă, menţionată de 70% dintre respondenţi, conform comunicatului.

Fondator şi CEO Travel Planner, Sebastian Constantinescu, a declarat în comunicat: „Românii îşi doresc să călătorească, dar acordă atenţie preţurilor şi calităţii serviciilor. Observăm o maturizare a comportamentului de rezervare, cu peste 60% dintre turişti alegând early booking pentru siguranţă şi control al costurilor”.