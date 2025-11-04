SUA ar urma să trimită membrilor Consiliului de Securitate al ONU o rezoluţie privind un mandat internaţional în Gaza

SUA trimit membrilor Consiliului de Securitate al ONU o rezoluţie privind un mandat internaţional în Gaza, scrie Jerusalem Post.

Proiectul a fost transmis mai multor membri ai Consiliului de Securitate al ONU şi urmăreşte stabilirea unui mandat internaţional de doi ani, având ca obiectiv intrarea trupelor internaţionale în Fâşia Gaza până în ianuarie 2026.

Într-o mişcare care semnalează o nouă etapă a implicării internaţionale în Gaza, administraţia Trump a distribuit un proiect de rezoluţie al Consiliului de Securitate al ONU prin care propune înfiinţarea unei Forţe Internaţionale Temporare de Stabilizare (ISF) în Fâşia Gaza, potrivit unui document obţinut de The Jerusalem Post.

Propunerea prevede crearea unei forţe multinaţionale de stabilizare care ar opera sub un comandament unificat, în strânsă coordonare cu Israelul şi Egiptul.

ISF ar urma să colaboreze cu o nouă forţă de poliţie palestiniană, instruită şi verificată, pentru a asigura securitatea zonelor de frontieră şi a stabiliza mediul de securitate din Gaza.

Mandatul internaţional

Mandatul internaţional ar include supravegherea demilitarizării Fâşiei Gaza - o cerinţă-cheie a Israelului - prin:

distrugerea infrastructurii teroriste şi militare,

prevenirea reconstrucţiei acesteia, şi asigurarea dezarmării permanente a grupărilor armate non-statale.

De asemenea, ISF ar fi responsabilă cu protejarea civililor, sprijinirea operaţiunilor umanitare, instruirea şi asistarea poliţiei palestiniene şi coordonarea cu ţările relevante pentru menţinerea coridoarelor umanitare.

Proiectul de rezoluţie permite, de asemenea, ca ISF să îndeplinească „sarcini suplimentare, după necesitate”, pentru a susţine un Plan Cuprinzător de Reconstrucţie a Gazei.

Misiunea ar urma să funcţioneze până la sfârşitul anului 2027, orice prelungire sau modificare a mandatului necesitând consultări cu Israelul, Egiptul şi Consiliul de Securitate al ONU.

O sursă familiarizată cu discuţiile a declarat pentru The Jerusalem Post că Washingtonul intenţionează să depună oficial rezoluţia în următoarele zile, iar votul ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare.

„SUA au vrut să se mişte rapid şi să vadă forţa stabilită înainte de sfârşitul anului”, a spus sursa, subliniind că administraţia consideră ISF „un pas esenţial pentru asigurarea stabilităţii după luni de conflict”.

Oficialii israelieni, care au avut consultări cu omologii americani, consideră, potrivit relatărilor, că proiectul este în mare parte aliniat poziţiilor Israelului.

Capitolul VII din Carta ONU

În mod notabil, rezoluţia nu invocă Capitolul VII din Carta ONU, ceea ce înseamnă că forţa nu ar avea acelaşi statut juridic ca UNIFIL în Liban şi ar opera în baza unui mandat diferit.

Israelul a insistat să nu fie creat un precedent care ar permite intrarea unei „forţe cu căşti albastre” a ONU într-o zonă legată de conflictul israeliano-palestinian.

Cu toate acestea, ISF ar avea un mandat clar de aplicare a demilitarizării Gazei, ceea ce o diferenţiază de propunerile anterioare ale unor state arabe, precum Egiptul şi Iordania, care au susţinut o misiune de menţinere a păcii („peacekeeping”), nu una de impunere a păcii („peace-enforcing”).

În timp ce negocierile diplomatice continuă, propunerea susţinută de SUA reprezintă cea mai semnificativă iniţiativă internaţională de până acum destinată stabilizării Fâşiei Gaza şi conturării cadrului său de securitate post-conflict.