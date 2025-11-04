Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

SUA ar urma să trimită membrilor Consiliului de Securitate al ONU o rezoluţie privind un mandat internaţional în Gaza

R.S.
Internaţional / 4 noiembrie, 13:54

SUA ar urma să trimită membrilor Consiliului de Securitate al ONU o rezoluţie privind un mandat internaţional în Gaza

SUA trimit membrilor Consiliului de Securitate al ONU o rezoluţie privind un mandat internaţional în Gaza, scrie Jerusalem Post.

Proiectul a fost transmis mai multor membri ai Consiliului de Securitate al ONU şi urmăreşte stabilirea unui mandat internaţional de doi ani, având ca obiectiv intrarea trupelor internaţionale în Fâşia Gaza până în ianuarie 2026.

Într-o mişcare care semnalează o nouă etapă a implicării internaţionale în Gaza, administraţia Trump a distribuit un proiect de rezoluţie al Consiliului de Securitate al ONU prin care propune înfiinţarea unei Forţe Internaţionale Temporare de Stabilizare (ISF) în Fâşia Gaza, potrivit unui document obţinut de The Jerusalem Post.

Propunerea prevede crearea unei forţe multinaţionale de stabilizare care ar opera sub un comandament unificat, în strânsă coordonare cu Israelul şi Egiptul.

ISF ar urma să colaboreze cu o nouă forţă de poliţie palestiniană, instruită şi verificată, pentru a asigura securitatea zonelor de frontieră şi a stabiliza mediul de securitate din Gaza.

Mandatul internaţional

Mandatul internaţional ar include supravegherea demilitarizării Fâşiei Gaza - o cerinţă-cheie a Israelului - prin:

distrugerea infrastructurii teroriste şi militare,

prevenirea reconstrucţiei acesteia, şi asigurarea dezarmării permanente a grupărilor armate non-statale.

De asemenea, ISF ar fi responsabilă cu protejarea civililor, sprijinirea operaţiunilor umanitare, instruirea şi asistarea poliţiei palestiniene şi coordonarea cu ţările relevante pentru menţinerea coridoarelor umanitare.

Proiectul de rezoluţie permite, de asemenea, ca ISF să îndeplinească „sarcini suplimentare, după necesitate”, pentru a susţine un Plan Cuprinzător de Reconstrucţie a Gazei.

Misiunea ar urma să funcţioneze până la sfârşitul anului 2027, orice prelungire sau modificare a mandatului necesitând consultări cu Israelul, Egiptul şi Consiliul de Securitate al ONU.

O sursă familiarizată cu discuţiile a declarat pentru The Jerusalem Post că Washingtonul intenţionează să depună oficial rezoluţia în următoarele zile, iar votul ar putea avea loc chiar săptămâna viitoare.

„SUA au vrut să se mişte rapid şi să vadă forţa stabilită înainte de sfârşitul anului”, a spus sursa, subliniind că administraţia consideră ISF „un pas esenţial pentru asigurarea stabilităţii după luni de conflict”.

Oficialii israelieni, care au avut consultări cu omologii americani, consideră, potrivit relatărilor, că proiectul este în mare parte aliniat poziţiilor Israelului.

Capitolul VII din Carta ONU

În mod notabil, rezoluţia nu invocă Capitolul VII din Carta ONU, ceea ce înseamnă că forţa nu ar avea acelaşi statut juridic ca UNIFIL în Liban şi ar opera în baza unui mandat diferit.

Israelul a insistat să nu fie creat un precedent care ar permite intrarea unei „forţe cu căşti albastre” a ONU într-o zonă legată de conflictul israeliano-palestinian.

Cu toate acestea, ISF ar avea un mandat clar de aplicare a demilitarizării Gazei, ceea ce o diferenţiază de propunerile anterioare ale unor state arabe, precum Egiptul şi Iordania, care au susţinut o misiune de menţinere a păcii („peacekeeping”), nu una de impunere a păcii („peace-enforcing”).

În timp ce negocierile diplomatice continuă, propunerea susţinută de SUA reprezintă cea mai semnificativă iniţiativă internaţională de până acum destinată stabilizării Fâşiei Gaza şi conturării cadrului său de securitate post-conflict.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

04 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 04 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

04 noiembrie
Ediţia din 04.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

04 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0865
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4207
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4685
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7811
Gram de aur (XAU)Gram de aur567.2841

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
gustulitaliei.ro
sustenlandia.com
immromania.eu
world-nuclear-exhibition.com
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb