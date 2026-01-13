SUA denunţă la ONU o ”escaladare periculoasă şi inexplicabilă” rusă

Statele Unite au denunţat luni, în Consiliul de Securitate al ONU, folosirea în Ucraina, de către Rusia, a rachetei balistice de ultimă generaţie Oreşnik, calificând atacul drept o „escaladare periculoasă şi inexplicabilă”, transmite AFP.

„Mulţumită leadershipului preşedintelui (american Donald) Trump, suntem mai aproape ca niciodată, de la începutul războiului, de un acord”, a declarat ambasadoarea americană la ONU, Tammy Bruce, citată de AFP, avertizând însă că Rusia a continuat atacurile în Ucraina, inclusiv lansarea rachetei balistice Oreşnik cu capacitate nucleară.

Potrivit AFP, racheta a lovit o zonă din Ucraina aflată în apropierea frontierei cu Polonia şi NATO, fapt pe care Washingtonul îl consideră extrem de periculos în actualul context de securitate.

„Acest lucru constituie o nouă escaladare periculoasă şi inexplicabilă, în timp ce Statele Unite lucrează cu Kievul, cu alţi parteneri şi cu Moscova pentru a pune capăt războiului printr-un acord negociat”, a denunţat Tammy Bruce, conform AFP.

Ea a subliniat că, deşi „cele două părţi ar trebui să caute căi către dezescaladare”, acţiunile Rusiei „ameninţă să extindă şi să intensifice războiul”, relatează AFP.

În intervenţia sa, ambasadoarea americană a acuzat Moscova de „ridiculizarea cauzei păcii”, potrivit aceleiaşi surse.

Atacul din apropierea frontierei cu Polonia este „periculos, ameninţă securitatea regională şi internaţională şi reprezintă un risc grav de escaladare şi de eroare de calcul”, a avertizat ambasadorul britanic interimar James Kariuki, citat de AFP.

„Ucraina va supravieţui acestui nou atac, la fel ca multor altora înainte, iar dacă preşedintele (rus Vladimir) Putin crede că această violenţă îi va descuraja pe aliaţii Ucrainei, el se înşeală”, a subliniat diplomatul britanic, potrivit AFP.

Atacuri „barbare”

Ministerul rus al Apărării a anunţat luni că racheta sa de ultimă generaţie de tip Oreşnik, folosită vineri pentru a doua oară în Ucraina, a ţintit o fabrică aeronautică din Liov, în vestul ţării, informează AFP.

Mai mulţi membri ai Consiliului de Securitate au condamnat, de asemenea, atacurile masive ruseşti de la sfârşitul săptămânii trecute, care au lăsat mii de oameni fără încălzire în capitala ucraineană, potrivit AFP.

Ambasadoarea Letoniei, Sanita Pavluta-Deslandes, a denunţat atacuri „barbare” în plină iarnă, într-un moment în care Ucraina se confruntă cu temperaturi extrem de scăzute, relatează AFP.

„Este important să notăm o tendinţă perturbantă: cu cât ne apropiem mai mult de pace, cu atât mai sfruntate sunt atacurile şi minciunile ruseşti”, a declarat ea, acuzând Moscova că încearcă „să testeze limitele determinării internaţionale”, conform AFP.

Bombardamentele masive ruseşti au provocat vineri întreruperi ale încălzirii în aproape 6.000 de clădiri din Kiev, potrivit municipalităţii, care le-a cerut locuitorilor ce pot să evacueze temporar capitala, unde temperaturile au coborât între -7 şi -15°C, relatează AFP.

„Ceea ce vedem azi aminteşte de cele mai rele precedente din istoria omenirii, când imperii răufăcătoare încercau să zdrobească rezistenţa civililor folosind frigul, foametea şi întunericul ca arme”, a denunţat ambasadorul ucrainean Andrii Malnîk, citat de AFP.

El a calificat aceste metode drept demne de asedii „medievale”, potrivit aceleiaşi surse.

Ambasadorul rus la ONU, Vasili Nebenzia, a respins în bloc toate criticile şi a dat asigurări că armata rusă nu vizează civili, a relatat AFP.