SUA şi Iran au convenit asupra unui armistiţiu de două săptămâni

S.B.
Internaţional / 8 aprilie, 07:28

Preşedintele american Donald Trump a anunţat marţi că a ajuns la un acord cu Iranul privind un armistiţiu de două săptămâni, cu puţin înainte de expirarea ultimatumului stabilit anterior, potrivit CNN.

Liderul de la Casa Albă a precizat că încetarea temporară a ostilităţilor este condiţionată de acceptul Teheranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, un punct strategic esenţial pentru comerţul global. De partea sa, Consiliul Suprem de Securitate Naţională al Iranului a descris evoluţia drept „o mare victorie”, anunţând că armata iraniană va superviza tranzitul prin această rută pe durata armistiţiului.

„Pe baza discuţiilor cu prim-ministrul Shehbaz Sharif şi cu mareşalul Asim Munir, din Pakistan, şi în urma solicitării acestora de a amâna forţa distructivă care urma să fie lansată în această seară asupra Iranului, şi cu condiţia ca Republica Islamică Iran să accepte DESCHIDEREA COMPLETĂ, IMEDIATĂ şi SIGURĂ a Strâmtorii Hormuz, sunt de acord să suspend bombardamentele şi atacul asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni. Acesta va fi un armistiţiu de ambele părţi!”, a transmis Trump pe Truth Social.

Acesta a subliniat că decizia vine în contextul în care obiectivele militare ale Washingtonului ar fi fost deja atinse, afirmând că negocierile pentru un acord de pace durabil sunt aproape finalizate. „Motivul este că ne-am atins şi am depăşit deja toate obiectivele militare şi suntem foarte aproape de un acord definitiv privind PACEA pe termen lung cu Iranul şi PACEA în Orientul Mijlociu”, a mai scris preşedintele american.

Trump a adăugat că administraţia sa a primit din partea Iranului un plan în zece puncte, pe care îl consideră o bază solidă pentru negocieri. „Am primit o propunere în 10 puncte din partea Iranului şi credem că reprezintă o bază viabilă pentru negocieri. Aproape toate punctele de divergenţă din trecut au fost convenite între Statele Unite şi Iran, dar perioada de două săptămâni va permite finalizarea şi încheierea acordului. În numele Statelor Unite ale Americii, ca preşedinte, şi reprezentând totodată ţările din Orientul Mijlociu, este o onoare ca această problemă de lungă durată să fie aproape de soluţionare”, a mai declarat acesta.

Într-un comunicat oficial, Consiliul Suprem de Securitate Naţională al Iranului a arătat că planul în zece puncte propus de Teheran pune accent pe elemente-cheie, inclusiv „tranzitul reglementat prin Strâmtoarea Hormuz, sub coordonarea Forţelor Armate ale Iranului”. Documentul susţine că această prevedere ar putea conferi Iranului „un statut economic şi geopolitic unic”.

Ministrul iranian de externe, Seyed Abbas Aragachi, a confirmat că, pe durata armistiţiului, circulaţia prin Strâmtoarea Ormuz va putea avea loc în condiţii de siguranţă, însă doar în coordonare cu forţele armate iraniene şi în limitele impuse de considerente tehnice. Oficialul iranian şi-a exprimat totodată recunoştinţa faţă de premierul pakistanez Shehbaz Sharif şi faţă de şeful armatei pakistaneze, Asim Munir, pentru rolul lor în facilitarea armistiţiului.

Autorităţile de la Teheran susţin că au obţinut o victorie majoră, forţând Washingtonul să accepte planul propus, potrivit aceluiaşi comunicat citat de presa de stat iraniană şi confirmat ulterior de CNN din surse oficiale.

Conform acestui plan, Statele Unite ar fi acceptat, în principiu, ridicarea sancţiunilor primare şi secundare impuse Iranului, precum şi retragerea forţelor americane din bazele militare din regiune. De asemenea, Washingtonul ar fi fost de acord să accepte continuarea programului de îmbogăţire nucleară al Iranului şi să recunoască rolul dominant al acestuia în controlul Strâmtorii Hormuz, unde tranzitul ar urma să fie coordonat de armata iraniană.

Armistiţiul convenit între cele două părţi se extinde şi asupra Libanului, a declarat premierul pakistanez Shehbaz Sharif, care a prezentat planul liderului american. „Am plăcerea să anunţ că Republica Islamică Iran şi Statele Unite ale Americii, împreună cu aliaţii lor, au convenit asupra unui armistiţiu imediat peste tot, inclusiv în Liban şi în alte zone, CU EFECT IMEDIAT”, a afirmat Sharif.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Curs valutar BNR

07 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0963
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4068
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5200
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8481
Gram de aur (XAU)Gram de aur661.6256

