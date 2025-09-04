SUA - Statele republicane şi democrate se confruntă pe tema vaccinării obligatorii

Florida a anunţat miercuri că doreşte să elimine toate obligaţiile de vaccinare, inclusiv pentru elevi, în timp ce California formează o „alianţă sanitară” împotriva politicilor anti-vaccinare, într-un context de puternică divizare între statele americane pro- şi anti-Trump, relatează AFP şi Reuters.

De la revenirea la putere a preşedintelui republican Donald Trump, Statele Unite au iniţiat, sub conducerea secretarului său al sănătăţii, Robert Kennedy Jr., o profundă reformă a politicii de vaccinare, restricţionând, de exemplu, accesul la vaccinurile împotriva Covid-19 sau reducând fondurile pentru dezvoltarea de noi vaccinuri, potrivit surselor.

În conformitate cu această linie, cel mai înalt responsabil din domeniul sănătăţii din Florida s-a angajat miercuri să pună capăt tuturor obligaţiilor de vaccinare, inclusiv celor impuse în şcoli, comparând această măsură menită să prevină bolile infantile cu „sclavia”.

„Departamentul Sănătăţii din Florida, în parteneriat cu guvernatorul, va depune eforturi pentru a elimina toate obligaţiile de vaccinare din Florida, fără excepţie, până la ultima”, a declarat Joseph Ladapo, în faţa unui public entuziast la şcoala creştină Grace Christian School, din centrul acestui stat republican, unde se află faimoasa reşedinţă Mar-a-Lago a preşedintelui Trump.

„CORPUL VOSTRU ESTE UN DAR DE LA DUMNEZEU”

„Cine sunt eu, cel care stau aici în faţa voastră, să vă spun ce trebuie să introduceţi în corpul vostru? Cine sunt eu să vă spun ce trebuie să introducă copilul vostru în corpul său? Nu am acest drept. Corpul vostru este un dar de la Dumnezeu”, a declarat Lapado, un medic cunoscut pentru opoziţia sa faţă de vaccinurile împotriva Covid-19.

Dacă această măsură ar fi aplicată, Florida ar deveni primul stat american care renunţă la obligaţiile de vaccinare, considerate totuşi ca fiind responsabile de eradicarea unor boli precum rujeola, oreionul, rubeola, poliomielita şi hepatita B.

Ladapo nu a furnizat detalii sau un calendar pentru aceste schimbări. La rândul său, guvernatorul republican al Floridei, Ron DeSantis, republican, a făcut din opoziţia faţă de obligaţiile de vaccinare şi măsurile de precauţie împotriva COVID-19 un principiu central al primului său mandat. „Libertatea medicală este ceva ce trebuie să protejăm cu mare conştiinciozitate”, a declarat DeSantis.

DeSantis a declarat miercuri că înfiinţează o comisie pentru a alinia statul la agenda de sănătate a lui Kennedy.

Ladapo a criticat vaccinurile mRNA COVID de la Pfizer şi BioNTech şi Moderna, iar în 2023 a solicitat agenţiilor de reglementare să studieze ceea ce el a numit efectele nocive ale acestora, fără dovezi ştiinţifice.

De asemenea, el a îndemnat comunităţile din Florida să nu mai adauge fluor în apa potabilă.

AVERTISMENTUL EXPERŢILOR

Toate statele americane au cerinţe de vaccinare pentru frecventarea şcolilor publice, cu excepţii specifice care variază de la un stat la altul.

Anunţul lui Lapado a fost rapid condamnat de experţii în sănătate publică, care au avertizat că această măsură ar putea declanşa epidemii grave în rândul copiilor, turiştilor şi persoanelor cu sistemul imunitar compromis.

Amesh Adalja, expert în boli infecţioase la Universitatea Johns Hopkins, spune că anunţul Floridei reprezintă „o capitulare servilă în faţa mişcării nihiliste anti-vaccinare”.

„Vaccinurile sunt sigure, eficiente şi salvează vieţi”, susţine epidemiologul Syra Madad. Potrivit acesteia, eliminarea vaccinării obligatorii în şcoli echivalează cu „punerea în pericol a copiilor şi a milioane de alte persoane”.

Criticile împotriva vaccinurilor s-au amplificat în ultimii ani, alimentate de afirmaţii false, cum ar fi cele care le asociază cu autismul. Dar conservatorii au fost întotdeauna mai înclinaţi să solicite scutiri din motive religioase. În 2025, Statele Unite au cunoscut cea mai gravă epidemie de rujeolă din ultimele trei decenii, cu aproximativ 1.400 de cazuri concentrate într-o comunitate ultraconservatoare din Texas.

CONTRAPONDERE - „ALIANŢA SANITARĂ”

La celălalt capăt al ţării, California şi alte două state din vest au ripostat miercuri, anunţând formarea unei „alianţe sanitare”, ca „răspuns” la demiterea, săptămâna trecută, a lui Susan Monarez, care era la conducerea Centrului pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC), principala agenţie sanitară a ţării.

Acuzând administraţia Trump de „politizarea ştiinţei”, liderii democraţi din California, Oregon şi statul Washington au explicat într-un comunicat că doresc să ofere rezidenţilor lor recomandări privind vaccinarea, precum şi informaţii despre eficacitatea şi siguranţa vaccinurilor „elaborate de oameni de ştiinţă, medici şi alţi responsabili de sănătate publică de încredere”.

Nu este prima dată când guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, se opune guvernului lui Donald Trump, mulţi observatori considerându-l un viitor candidat serios la preşedinţie. În iunie, în timpul protestelor anti-Trump din Los Angeles, fostul primar al oraşului San Francisco s-a opus desfăşurării armatei de către preşedinte, care a impus aceeaşi măsură şi altor state democrate.

Rata de vaccinare pentru mai multe boli, inclusiv rujeola, difteria şi poliomielita, a scăzut în rândul copiilor din grădiniţele americane în anul şcolar 2024-25 faţă de anul precedent, potrivit datelor federale.

Secretarul pentru sănătate al preşedintelui Donald Trump, Robert F. Kennedy Jr., pune de mult timp la îndoială siguranţa vaccinurilor şi a promovat opinia că vaccinurile contribuie la creşterea ratei de autism, contrar dovezilor ştiinţifice.

De la preluarea funcţiei, la începutul acestui an, Kennedy a luat măsuri pentru a remodela politica SUA privind vaccinurile, marginalizând consilierii ştiinţifici experţi ai guvernului federal şi înlocuindu-i cu persoane care împărtăşesc mai îndeaproape opiniile sale. Săptămâna trecută, directorul CDC a fost demis după ce s-a contrazis cu Kennedy în legătură cu politica privind vaccinurile, ceea ce a determinat demisia a patru dintre cei mai înalţi oficiali ai agenţiei, care au declarat că nu mai pot avea încredere în capacitatea lor de a menţine integritatea ştiinţifică.