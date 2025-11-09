SUA vor reduce zborurile din cauza blocajului guvernamental care afectează controlorii de trafic aerian

Traficul aerian din Statele Unite riscă să se reducă „la minimum” pe fondul prelungirii blocajului guvernamental, a avertizat secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, citat de Fox News.
De vineri, Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) a cerut companiilor aeriene să îşi reducă programul de zbor, măsură care a dus la anularea a peste o mie de curse pe zi, echivalentul a circa 4% din traficul aerian american, în pragul uneia dintre cele mai aglomerate perioade ale anului - sărbătoarea Zilei Recunoştinţei.
„Traficul aerian va scădea drastic, în condiţiile în care toată lumea vrea să călătorească pentru a-şi vizita familiile”, a declarat Duffy, precizând că lipsa personalului pune presiune pe siguranţa şi funcţionarea aeroporturilor.
În timpul actualului blocaj guvernamental de 38 de zile, peste 13.000 de controlori de trafic şi 50.000 de agenţi de securitate lucrează fără plată, ceea ce a dus la o creştere a absenteismului şi la întârzieri majore. Mulţi angajaţi au fost notificaţi că nu vor primi salariile nici pentru următoarea perioadă de plată.
Administraţia Trump încearcă să forţeze Congresul să adopte planul republican de finanţare a guvernului, care ar permite redeschiderea instituţiilor federale, însă negocierile cu democraţii rămân blocate.
(mesaj trimis de anonim în data de 09.11.2025, 19:20)
Pete din Sua ne spunea ca SUA sa se pregateadca de razboi ca suntem intr-un moment ca in 1939.
:)
ma face sa zambesc... ii pute la nas cainelui a carne la usa macelariei ... ce le-ar mai placea americanilor sa isi rezolve deficitul ala mostruos de zeci de trilioane declansand inca un razboi mondial ca tot capitalul Lumii sa migreze iar in SUA (ca in WW1 si WW2)... dar acum m-am asigurat CA VA FI NITEL ALTFEL.
SUA SA SE PREGATEASCA DE RAZBOI CIVIL EXTINS SI DE DURATA.
Ce zici Pete Hegseth?
CAPITALUL LUMII NU VA MAI ALIMENTA FOAMEA SUA!
dimpotriva! va fi invers.
fluxuri babane de capital din SUA alimentand intreaga Lume!
Ban.Cher.Vali
(mesaj trimis de anonim în data de 09.11.2025, 19:25)
"Te-ai asigurat"? delirezi in lalaland unde ai puteri paranormale.