SUA vor reduce zborurile din cauza blocajului guvernamental care afectează controlorii de trafic aerian

Traficul aerian din Statele Unite riscă să se reducă „la minimum” pe fondul prelungirii blocajului guvernamental, a avertizat secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, citat de Fox News.

De vineri, Administraţia Federală a Aviaţiei (FAA) a cerut companiilor aeriene să îşi reducă programul de zbor, măsură care a dus la anularea a peste o mie de curse pe zi, echivalentul a circa 4% din traficul aerian american, în pragul uneia dintre cele mai aglomerate perioade ale anului - sărbătoarea Zilei Recunoştinţei.

„Traficul aerian va scădea drastic, în condiţiile în care toată lumea vrea să călătorească pentru a-şi vizita familiile”, a declarat Duffy, precizând că lipsa personalului pune presiune pe siguranţa şi funcţionarea aeroporturilor.

În timpul actualului blocaj guvernamental de 38 de zile, peste 13.000 de controlori de trafic şi 50.000 de agenţi de securitate lucrează fără plată, ceea ce a dus la o creştere a absenteismului şi la întârzieri majore. Mulţi angajaţi au fost notificaţi că nu vor primi salariile nici pentru următoarea perioadă de plată.

Administraţia Trump încearcă să forţeze Congresul să adopte planul republican de finanţare a guvernului, care ar permite redeschiderea instituţiilor federale, însă negocierile cu democraţii rămân blocate.