Superliga: Oţelul Galaţi a învins FK Csikszereda, scor 3-0

Formaţia Oţelul Galaţi a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa FK Csikszereda, în etapa a 23-a a Superligii, potrivit news.ro.

Golurile au fost marcate de Patrick Fernandes (5), Pedro (9) şi (68-penalti).

Oţelul: Dur Bozoancă - J. Paulo, P. Iacob, Zivulic, Zhelev - A. Ciobanu (Paz - 59), Lameira, Nuno Pedro (Kazu - 75)- Andrezinho, Patrick Fernandes (Debeljuh - 75), Ş.Bană (Bordun - 75). Antrenor: Laszlo Balint

FK Csikszereda: E. Pap - Bloj, Kabashi, Csuros ,Paska - Vegh - A. Ceara (Jabari - 69), Veres, Bodo (Bota - 78), S. Szalay (Gustavinho - 69) - Eppel (Nagy - 69). Antrenor: Robert Ilyeş

Cartonaşe galbene: Anderson Ceara (34), Pap (65)

Meciul a fost arbitrat de Sorin Vădana.

Meciul a fost întrerupt în minutul 81, după ce nocturna arenei gălăţene a căzut. Arbitrul Sorin Vădana a trimis jucătorii la vestiare, dar partida s-a reluat după aproximativ 20 minute de întrerupere.