Superliga: Petrolul Ploieşti -FC Hermannstadt 1-1

Echipa sibiană FC Hermannstadt a terminat la egalitate duminică, în deplasare, scor 1-1, cu gruparea ploieşteană Petrolul, în etapa a cincea din play-out-ul Superligii, potrivit news.ro.

David Lazar a intervenit exelent în faţa lui Rafinha, în minutul 6, scoţând şutul acestuia din careu. Ploieştenii nu au renunţat şi au deschis scorul în minutul 35, când Roche a înscris cu o lovitură de cap după cornerul executat de Jyry. Gazdele îşi puteau mări avantajul în minutul 45, odată cu şutul pe lângă poartă al lui Chică-Roşă şi la pauză a fost 1-0 pentru Petrolul. În partea secundă, Roche a comis un henţ în propriul careu şi Horia Mladinovici a dictat penalti pentru oaspeţi. A transformat Neguţ, în minutul 73 şi a egalat situaţia de pe tabelă. Portarul sibienilor, Lazar, s-a mai opus la şutul lui Chică-Roşă, din minutul 87, iar oaspeţii au încheiat meciul în zece oameni, după ce Kevin Ciubotaru a primit al doilea galben şi a fost eliminat în minutul 90+1.

S-a încheiat Petrolul - FC Hermannstadt 1-1 şi ploieştenii sunt pe locul 6 în play-out, cu 23 de puncte, în timp ce Hermannstadt e pe loc de baraj, 8, cu 19 puncte.

PETROLUL: Bălbărău - Ricardinho (Diogo Rodrigues 79), Papp, Roche, A. Dumitrescu (V. Gheorghe 88) - M. Dulca (Hanca 79), Jyry - R. Pop (B. Marian 88), Rafinha (Mateiu 59), Grozav - Chică-Roşă. ANTRENOR: Mehmet Topal

FC HERMANNSTADT: D. Lazar - Căpuşă, Karo, Chorbadzhiyski, K. Ciubotaru - D. Albu (Simba 46), Zargary, E. Florescu (Afalna 62) - Neguţ (Seydou Issah 90+8), S. Buş (Gjorgjievski 46), Balaure (L. Stancu 79). ANTRENOR: Dorinel Munteanu

Cartonaşe galbene: Chică-Roşă 87, Papp 90+4 / Roche 16, Dorinel Munteanu 86, Karo 90

Cartonaş roşu: Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt) min. 90+1

Arbitri: Horia Mladinovici - Radu Ghinguleac, Cosmin Vatamanu

Arbitri VAR: Sebastian Colţescu - Marian Barbu