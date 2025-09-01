SURSE: Amendament USR care interzice bonusurile la Autoritatea de Supraveghere Financiară, ANRE, ANCOM, acceptat în coaliţie

Un amendament USR care interzice bonusurile la autorităţile autonome, precum Autoritatea de Supraveghere Financiară, ANRE, ANCOM, în următorii trei ani a fost acceptat în coaliţie, potrivit surselor G4Media, de la care reluăm următoarele.

Propunerea iniţială din Pachetul 2 de măsuri era ca bonusurile să fie limitate la 2 salarii de ministru/an, adică 26.000 de lei, însă USR a susţinut că, România fiind în deficit excesiv, primele şi bonusurile trebuie drastic limitate.

La ora 16.30 a fost convocată şedinţa de Guvern pentru adoptarea amendamentelor la Pachetul 2 pentru care Guvernul îţi va asuma răspunderea în Parlament de la ora 19.00.