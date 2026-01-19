Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Surse: Bursa din India pregăteşte depunerea documentelor pentru propria listare

A.V.
19 ianuarie

Surse: Bursa din India pregăteşte depunerea documentelor pentru propria listare

National Stock Exchange of India Ltd. (NSE), cea mai mare bursă de valori din India, intenţionează să depună până la sfârşitul lunii martie proiectul de prospect pentru listarea sa mult aşteptată, spun surse citate de Reuters.

Oficialii bursei poartă discuţii cu bancheri de investiţii şi firme de avocatură pentru finalizarea prospectului şi evaluarea interesului investitorilor pentru ceea ce ar putea fi una dintre cele mai mari oferte publice iniţiale din istoria Indiei, conform surselor.

NSE nu a indicat ce cotă din acţiunile sale ar urma să fie listată. O platformă care tranzacţionează acţiuni nelistate ale NSE estimează valoarea totală a bursei la 55 de miliarde de dolari.

Numirile oficiale ale bancherilor şi avocaţilor vor urma avizului autorităţii de reglementare a pieţei, Consiliul pentru Valori Mobiliare şi Burse din India (SEBI), spune una dintre surse, confirmând că au început discuţiile iniţiale pentru IPO.

NSE nu a răspuns, săptămâna trecută, solicitărilor Reuters de comentarii pe marginea acestui subiect.

Preşedintele SEBI a declarat recent că autoritatea de reglementare ar putea acorda aprobarea necesară pentru listarea NSE în această lună.

Listare amânată din 2016

Cea mai mare bursă din India şi cea mai activă bursă de instrumente derivate din lume încearcă să se listeze din 2016. Aprobarea a fost întârziată de investigaţiile de reglementare privind conduita sa în ceea ce priveşte accesul echitabil pe piaţă pentru traderi prin intermediul facilităţilor de colocaţie. Cazul este în prezent în aşteptare la Curtea Supremă a Indiei.

Anul trecut, NSE a oferit pentru soluţionaerea problemei plata a 13,87 miliarde de rupii (154 de milioane de dolari), iar autoritatea de reglementare încă analizează un eventual acord în acest sens, notează Reuters.

Înainte de emisiunea publică, acţiunile nelistate ale NSE se tranzacţionează la peste 2.000 de rupii indiene (22,16 dolari), potrivit Unlisted Arena, o platformă indiană care facilitează cumpărarea şi vânzarea de acţiuni nelistate, evaluând bursa la 5 trilioane de rupii sau 55 de miliarde de dolari.

Rivala sa mai mică, BSE Ltd., se tranzacţionează la 2.767 de rupii pe acţiune.

Înainte de listare, NSE are 177.807 acţionari, ceea ce o face cea mai mare companie nelistată din India după numărul de investitori. Avocaţii care se ocupă de documentele pentru IPO lucrează la mecanisme menite să asigure oportunităţi echitabile de ieşire din acţionariat pentru această bază numeroasă de investitori, a declarat una dintre surse. Preferinţa pentru ieşirea din acţionariat va fi, probabil, acordată băncilor şi instituţiilor străine care au deţinut acţiuni NSE o lungă perioadă de timp, a adăugat sursa respectivă.

Printre principalii acţionari instituţionali ai NSE se numără Life Insurance Corp. of India, State Bank of India, Temasek Holdings, Morgan Stanley şi Canada Pension Plan Investment Board.

