Surse: Grindeanu anunţă că PSD va susţine angajamentele internaţionale ale României

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, după consultările de la Cotroceni, că social‑democraţii vor respecta şi susţine angajamentele internaţionale ale României, indiferent de poziţia pe care partidul o va ocupa în viitor, la guvernare sau în opoziţie.

Grindeanu a spus că a propus continuarea coaliţiei pro‑europene, dar cu un alt prim‑ministru, ca soluţie rezultată din votul de luni; dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere, PSD este pregătit să treacă în opoziţie.

El a subliniat că partidul nu va susţine un guvern minoritar şi nici nu va forma o majoritate diferită de cele anunţate anterior, explicând astfel opţiunile politice pe care le are în vedere în perioada imediat următoare.

Indiferent de decizia finală privind poziţia parlamentară a PSD, Grindeanu a reiterat angajamentul partidului faţă de obligaţiile asumate de România la nivel internaţional, menţionând explicit PNRR‑ul şi alte angajamente financiare cu Comisia Europeană şi alte organisme.

„Angajamentele internaţionale pe care România le‑a luat rămân valabile indiferent cine este prim‑ministru sau când au fost asumate; noi susţinem respectarea acestor angajamente”, a afirmat liderul social‑democrat.

Grindeanu a precizat că clarificarea poziţiei PSD, la putere sau în opoziţie, va avea loc în perioada următoare, dar a insistat că respectarea obligaţiilor externe este o prioritate care merită subliniată acum.

Declaraţiile vin în contextul consultărilor de la Cotroceni, unde reprezentanţii partidelor au discutat despre stabilitatea guvernamentală şi direcţiile politice ce vor urma după recentele evoluţii parlamentare.

Liderul PSD a încheiat prin a reafirma că partidul va acţiona în funcţie de rezultatul negocierilor interne, dar cu angajamentul ferm de a proteja interesele şi credibilitatea externă a României.