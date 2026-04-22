Surse: Grindeanu anunţă că PSD va susţine angajamentele internaţionale ale României

I.O.
Politică / 22 aprilie, 10:55

Sursa foto: Facebook / Sorin Grindeanu

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, după consultările de la Cotroceni, că social‑democraţii vor respecta şi susţine angajamentele internaţionale ale României, indiferent de poziţia pe care partidul o va ocupa în viitor, la guvernare sau în opoziţie.

Grindeanu a spus că a propus continuarea coaliţiei pro‑europene, dar cu un alt prim‑ministru, ca soluţie rezultată din votul de luni; dacă nu se ajunge la o armonizare a punctelor de vedere, PSD este pregătit să treacă în opoziţie.

El a subliniat că partidul nu va susţine un guvern minoritar şi nici nu va forma o majoritate diferită de cele anunţate anterior, explicând astfel opţiunile politice pe care le are în vedere în perioada imediat următoare.

Indiferent de decizia finală privind poziţia parlamentară a PSD, Grindeanu a reiterat angajamentul partidului faţă de obligaţiile asumate de România la nivel internaţional, menţionând explicit PNRR‑ul şi alte angajamente financiare cu Comisia Europeană şi alte organisme.

„Angajamentele internaţionale pe care România le‑a luat rămân valabile indiferent cine este prim‑ministru sau când au fost asumate; noi susţinem respectarea acestor angajamente”, a afirmat liderul social‑democrat.

Grindeanu a precizat că clarificarea poziţiei PSD, la putere sau în opoziţie, va avea loc în perioada următoare, dar a insistat că respectarea obligaţiilor externe este o prioritate care merită subliniată acum.

Declaraţiile vin în contextul consultărilor de la Cotroceni, unde reprezentanţii partidelor au discutat despre stabilitatea guvernamentală şi direcţiile politice ce vor urma după recentele evoluţii parlamentare.

Liderul PSD a încheiat prin a reafirma că partidul va acţiona în funcţie de rezultatul negocierilor interne, dar cu angajamentul ferm de a proteja interesele şi credibilitatea externă a României.

Opinia Cititorului ( 4 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 22.04.2026, 11:09)

    S-a trezit din betie,sau cum?

    Probabil o sa fie pe farasul de.la partid ,in curand! 

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 22.04.2026, 11:36)

    Unora nu le pasa decit de programul A.Saligny de unde isi intretin averile si isi obtin voturile .Banii din PNRR sunt greu de furat si nu au curaj .PSD considera ca banii nostri ,facuti cu sudoarea fruntii, nu puteau fi avuti decit in cazul in care ei au vrut si ei au decis asta .Tara e a lor nu a noastra .

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 22.04.2026, 11:39)

    Incredibil !

    4.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 22.04.2026, 11:45)

    înversunare, incrâncenare, dorința aprigă de a decide totul, nesfârșită lăcomie de a stăpâni.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Politică

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Curs valutar BNR

21 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0988
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3365
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5603
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8563
Gram de aur (XAU)Gram de aur667.3968

